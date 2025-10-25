CFR SA alocă peste 50 de milioane lei pentru modernizarea liniei Dărmănești-Vicșani. Peridoada lucrărilor, 80 de luni

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA alocă până la 50,3 milioane lei pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmăneşti - Vicșani - Frontieră”, lotul al doilea.

Această informație a fost publicată într-un anunț de participare în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP).

„Linia de cale ferată Dărmăneşti-Vicşani-Frontieră face parte din reţeaua TEN-T (reţeaua transeuropeană de transport, n.r.) şi este o linie importantă a reţelei de cale ferată din România, ce preia traficul internaţional de pe rutele coridoarelor Rin-Dunăre şi Marea Baltică-Marea Neagă-Marea Egee (fostele coridoare de transport multimodal IV şi IX) şi rutele feroviare ale ţărilor din nord-estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia). Podul este amplasat peste Râul Suceava în staţia Dorneşti, pe direcţia Dorneşti-Rădăuţi.", se menţionează în anunţ.

Valoarea totală estimată a contractului se situează între 42,43 milioane lei şi 50,31 milioane lei, urmând să fie încheiat pentru o perioadă de 80 de luni.

FR folosește fonduri UE pentru proiect

Achiziţia se referă la un proiect sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene, se mai arată în document.

Conform sursei citate, finanţarea se realizează din fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - SA, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Ofertantul trebuie sa demonstreze că media cifrei de afaceri pe ultimii trei ani a fost de minim 10,7 milioane lei şi se vor lua în calcul exerciţiile financiare aferente anilor 2022, 2023 şi 2024.

Contractul va fi atribuit în urma unei licitaţii deschise, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 15 decembrie 2025, ora 15:00.

