Primele piste pentru bicicliști din Bihor, inaugurate pe diguri. Traseul de 200 km va lega România de Ungaria

Vineri au fost inaugurate primele piste pentru bicicliști, amenajate pe digurile din Bihor.

Traseul de aproape 200 de kilometri, care e aproape gata, leagă orașele importante din județ și, în final, face legătura cu piste din Ungaria. Investiția, făcută prin PNRR, ajunge la peste nouăzeci și două de milioane de lei.

Primul grup de bicicliști care a testat noile piste a plecat din orașul Săcueni, de pe un dig de pe Valea Ierului. Tronsonul terminat are aproape 40 de kilometri și ajunge, în cele din urmă, la granița cu Ungaria. Pe celelalte patru tronsoane, lucrările sunt aproape gata. Mai e nevoie doar să fie montate semnele de circulație. Întregul traseu este monitorizat video, în permanență.

Pásztor Sándor, director ABA Crișuri: „Până la sfârșitul anului vom realiza recepția celor aproximativ 200 de km de piste de biciclete, care vor conecta județul Bihor pe toate râurile și pe digurile râurilor, acest județ cu țara vecină.”

Cele 5 tronsoane au fost construite pe malurile râurilor Barcău, Ier, Crișul Repede, Crișul Negru și al canalului colector al Crișului Repede. Inițial, acolo au fost făcute lucrări de consolidare, pentru siguranță, în caz de viituri. Pistele reprezintă, de fapt, ultimul strat turnat pe coronamentul digurilor.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Se creează o perspectivă pentru acest județ, pentru județul Bihor, cel puțin la ora actuală, în 2025, unică în țară. Pentru că este proiectul cel mai mare finanțat din PNRR. Se poate veni cu familia, sunt condiții de siguranță, aici nu sunt mașini.”

Amenajarea pistelor pentru bicicliști a costat peste 92 de milioane de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













