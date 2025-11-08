Primele piste pentru bicicliști din Bihor, inaugurate pe diguri. Traseul de 200 km va lega România de Ungaria

Stiri actuale
08-11-2025 | 07:58
piste biciclete

Vineri au fost inaugurate primele piste pentru bicicliști, amenajate pe digurile din Bihor.

autor
Călin Ardelean

Traseul de aproape 200 de kilometri, care e aproape gata, leagă orașele importante din județ și, în final, face legătura cu piste din Ungaria. Investiția, făcută prin PNRR, ajunge la peste nouăzeci și două de milioane de lei.

Primul grup de bicicliști care a testat noile piste a plecat din orașul Săcueni, de pe un dig de pe Valea Ierului. Tronsonul terminat are aproape 40 de kilometri și ajunge, în cele din urmă, la granița cu Ungaria. Pe celelalte patru tronsoane, lucrările sunt aproape gata. Mai e nevoie doar să fie montate semnele de circulație. Întregul traseu este monitorizat video, în permanență.

Pásztor Sándor, director ABA Crișuri: „Până la sfârșitul anului vom realiza recepția celor aproximativ 200 de km de piste de biciclete, care vor conecta județul Bihor pe toate râurile și pe digurile râurilor, acest județ cu țara vecină.”

Cele 5 tronsoane au fost construite pe malurile râurilor Barcău, Ier, Crișul Repede, Crișul Negru și al canalului colector al Crișului Repede. Inițial, acolo au fost făcute lucrări de consolidare, pentru siguranță, în caz de viituri. Pistele reprezintă, de fapt, ultimul strat turnat pe coronamentul digurilor.

Citește și
govora
Staţiunea Băile Govora va avea parc de aventură, cu tiroliană şi piste de biciclete off-road

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Se creează o perspectivă pentru acest județ, pentru județul Bihor, cel puțin la ora actuală, în 2025, unică în țară. Pentru că este proiectul cel mai mare finanțat din PNRR. Se poate veni cu familia, sunt condiții de siguranță, aici nu sunt mașini.”

Amenajarea pistelor pentru bicicliști a costat peste 92 de milioane de lei.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Sursa: Pro TV

Etichete: Ungaria, romania, biciclisti, piste,

Dată publicare: 08-11-2025 07:58

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă
Stiri externe
Haos pe aeroportul din München. Mai multe zboruri au fost anulate sau deviate după apariția unor drone în zonă

Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.  

Staţiunea Băile Govora va avea parc de aventură, cu tiroliană şi piste de biciclete off-road
Stiri Turism
Staţiunea Băile Govora va avea parc de aventură, cu tiroliană şi piste de biciclete off-road

Staţiunea Băile Govora va avea un parc de aventură, cu tiroliană, alpine coaster şi chiar piste de biciclete off-road, anunţă administraţia publică locală, care luni a semnat contractul de execuţie al acestei investiţii.

Tot mai mulți români aleg să folosească bicicleta. Am putea avea încă 3.000 de km de piste până vara următoare
Stiri Diverse
Tot mai mulți români aleg să folosească bicicleta. Am putea avea încă 3.000 de km de piste până vara următoare

România pedalează tot mai mult. Suntem între primele trei țări europene care au accelerat ritmul la achiziția de biciclete, potrivit unui mare retailer. Și infrastructura începe să țină pasul.

Recomandări
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”
Stiri externe
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth: ”Vor rămâne trupe în România”, ”relația cu România este foarte bună”

Președintele american Donald Trump a lăudat relația cu România în timpul întâlnirii de vineri cu premierul maghiar Viktor Orban. Totodată, Trump spune că retragerea unor militari americani de la noi din țară face parte din strategia de rotire a trupelor.

Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR
Stiri Justitie
Patru judecători CCR consideră că nu Guvernul a greșit, ci CSM. Termen de trei săptămâni până la pierderea bugetului din PNRR

Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională Legea pensiilor magistraților, asumată de Guvern.

30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2002 - Românii puteau pleca pentru prima dată fără vize în spațiul Schengen

În 2002, România se ridică încet, dar sigur, din cenușa tranziției. Cu ochii spre Europa și cu speranța că, de data asta, drumul nu se va mai închide la graniță.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Noiembrie 2025

45:28

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28