Tot mai mulți români aleg să folosească bicicleta. Am putea avea încă 3.000 de km de piste până vara următoare

22-08-2025 | 20:21
România pedalează tot mai mult. Suntem între primele trei țări europene care au accelerat ritmul la achiziția de biciclete, potrivit unui mare retailer. Și infrastructura începe să țină pasul.

Alexia Enescu,  Ana Maria Barbu,  Ciprian Pârvu

Avem tot mai multe trasee, parcări și localuri cu tematică velo, iar până vara viitoare, cu bani din PNRR ar trebui să fie construite încă 3.000 de kilometri de piste — dacă autoritățile se țin de cuvânt.

La Saschiz, în județul Mureș, peste 1.400 de bicicliști au participat la o cursă dedicată amatorilor.

Evenimentul — cu atmosferă de tur ciclist — arată cât de mult a crescut interesul românilor pentru acest sport.

Un mare retailer de articole sportive confirmă: vânzările de biciclete au crescut cu 8%, ceea ce plasează România pe locul doi în Europa, după Polonia.

Daniel Gîrbea, manager departament biciclete: „Ne bucurăm să vedem o creștere exponențială în rândul familiilor însoțite de copii care vin să își achiziționeze prima bicicletă.”

Clienții avansați caută biciclete premium, iar investițiile ajung la zeci de mii de lei.

Ciprian Burtan, reprezentantul unui magazin de biciclete:
Sunt acei clienți care își iau a treia bicicletă și știu ce vor.

La bicicletele electrice, vânzările au crescut cu 50% pentru că sunt tot mai folosite pentru transport urban sau în meserii precum curieratul.

Mihai Biro, curier: „Am colegi de liceu care la început râdeau de mine și după aia, când au văzut că se câștigă foarte bine, au început și ei.”

Și infrastructura se adaptează.

La Brașov, autobuzele care urcă spre Poiană transportă și biciclete cu remorci speciale.

Ciprian Popescu, instructor sportiv: „Poate să ducă 10 biciclete deodată.”

Au început să apară și parcări, garaje și localuri destinate bicicliștilor.

Cezar Crican, administratorul unui atelier de biciclete: „Avem o cafenea cu tematică de velo.”

România a primit 250 de milioane de euro prin PNRR pentru 3.000 de km de piste.

Radu Mititean, președintele Federației Bicicliștilor din România: „În momentul de față nu există normative de proiectare, se face cum i-a plăcut primarului sau cum i-a trecut prin cap proiectantului.”

Dar proiectul este și în întârziere, iar autoritățile riscă să piardă banii dacă nu termină lucrările până vara viitoare.

Bătaie cu răngi și bâte într-o benzinărie din Tecuci. Patru bărbați cu răni grave au fost prinși, alți nouă identificați

