Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

28-10-2025 | 19:28
Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

Ana Maria Barbu

Primele două prototipuri - Cuda și Sirin - au ajuns la noi și ar trebui să intre în producție.

Demonstrațiile de zbor cu drone purtătoare de muniție s-au finalizat cu succes. Aparatele de zbor au transportat încărcătura explozivă și au eliberat proiectilul la punctul stabilit.

Încă din primăvară, Uzina Carfil a anunțat că, până la sfârșitul anului, va produce două drone în colaborare cu americanii de la Periscope Aviation. Dar au apărut întârzieri, așa că, deocamdată, la Brașov au ajuns doar prototipurile Cuda și Sirin, iar săptămâna viitoare vor veni și specialiștii americani care vor oferi suportul tehnic.

Mircea Tanțău, director general Carfil SA: „Au apărut tot felul de solicitări din teatrele de luptă pentru a fi dotate cu senzori mai buni, device-uri mai speciale, sistem antibruiaj. Toate astea s-au adunat și au dus la această întârziere. Măcar 10 din fiecare set să putem monta până la finalul de an”.

Sirin poate căra până la 15 kilograme, ajunge la 5.000 de metri altitudine și are o autonomie de zbor de 36 de minute. CUDA urcă la cel mult 4.000 de metri și poate rămâne în aer 30 de minute, cu o încărcătură de 1,5 kilograme. Cei care vor pilota aceste aparate vor fi instruiți tot la Brașov, într-un centru de pregătire realizat în colaborare cu forțele armate franceze.

150 de piloți militari vor putea fi instruiți, anual, la standarde NATO.

Cristea Gabriel Rău, șeful centrului de instruire: „În Ucraina sunt peste 400 de tipuri de drone care zboară. Un operator este obligat să folosească peste 4-5 tipuri de drone în fiecare zi”.

În următoarele săptămâni va ajunge la Brașov și al treilea prototip – Stingray – o dronă tactică maritimă de supraveghere, recunoaștere și transport.

