Angajații unei benzinării au oprit pompa când au văzut ce făcea un șofer care începuse să alimenteze. VIDEO

Incident grav, joi noapte într-o stație de carburanți din Timișoara. Un bărbat de 43 de ani a mers să alimenteze mașina, însă, la un moment dat, a început să își stropească autoturismul cu benzină.

El a fost observat de agenții de pază ai benzinăriei care au oprit alimentarea pompei și l-au imobilizat pe șofer. La fața locului au sosit și polițiștii care l-au preluat pe individ.

L-au legitimat și au aflat că nu are permis de conducere. Agenții l-au verificat cu aparatul etilotest și a rezultat o valoare de 0,67mg/l alcool pur în aerul expirat.

El le-a spus polițiștilor că era supărat pe viață și din acest motiv a recurs la acest gest. Bărbatul a fost reținut și are dosar penal pentru tentativă de distrugere, conducere fără permis și conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













