Angajații unei benzinării au oprit pompa când au văzut ce făcea un șofer care începuse să alimenteze. VIDEO

Stiri actuale
10-10-2025 | 13:27
×
Codul embed a fost copiat

Incident grav, joi noapte într-o stație de carburanți din Timișoara. Un bărbat de 43 de ani a mers să alimenteze mașina, însă, la un moment dat, a început să își stropească autoturismul cu benzină.

autor
Daniel Preda

El a fost observat de agenții de pază ai benzinăriei care au oprit alimentarea pompei și l-au imobilizat pe șofer. La fața locului au sosit și polițiștii care l-au preluat pe individ.

L-au legitimat și au aflat că nu are permis de conducere. Agenții l-au verificat cu aparatul etilotest și a rezultat o valoare de 0,67mg/l alcool pur în aerul expirat.

El le-a spus polițiștilor că era supărat pe viață și din acest motiv a recurs la acest gest. Bărbatul a fost reținut și are dosar penal pentru tentativă de distrugere, conducere fără permis și conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

Sao Paulo găzduiește summitul Horasis despre viitorul AI. Liderii lumii discută cum tehnologia va transforma societatea

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, benzinarie,

Dată publicare: 10-10-2025 13:27

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”
Stiri actuale
Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”

Zeci de saci cu nisip, așezați preventiv zilele trecute la inundații pe străzile din Constanța, au dispărut. Angajații municipalității și-au dat seama că lipsesc când au venit să-i adune pentru a-i depozita în caz de vreme rea.

Eleva care a amenințat un coleg cu briceagul la un liceu din Târgu Jiu a fost plasată sub control judiciar
Stiri actuale
Eleva care a amenințat un coleg cu briceagul la un liceu din Târgu Jiu a fost plasată sub control judiciar

Tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Târgu Jiu, a fost reținută de polițiști după ce l-a amenințat cu un briceag pe un elev de 15 ani.

Recomandări
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Octombrie 2025

03:12:14

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28