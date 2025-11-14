Primele concluzii după autopsia fetiței care a murit după anestezia generală, la o clinică stomatologică din București

14-11-2025 | 15:06
Procurorii susţin că autopsia efectuată la INML arată faptul că decesul fetiţei de 2 ani a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

autor
Anca Ungureanu

"Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală 'Mina Minovici', decesul minorei a survenit în timpul unei intervenţii stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă", a transmis, vineri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat vineri că a preluat cercetările în dosarul privind decesul fetiţei de doi ani la o clinică de stomatologie. Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, apoi cazul a fost preluat de Parchetul ierarhic superior.

„La data de 13.11.2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției. La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală IN REM cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, iar în data de 14.11.2025 cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București”, a transmis Parchetul vineri.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă și vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore, precizează Parchetul.

O fetiţă de doi ani a murit joi seara, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, unde fusese supusă unei proceduri de sedare profundă.

La faţa locului au fost chemate echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare, însă, în pofida eforturilor depuse fetiţa a decedat.

Poliţia a fost sesizată joi, în jurul orei 19:30, despre acest caz.

Rogobete afirmă că s-au găsit nereguli la clinica stomatologică

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că din informaţiile preliminare pe care le are de la echipa sa care face verificări la clinica stomatologică din Bucureşti unde a murit o fetiţă de doi ani, după o sedare, reiese că autorizaţiile nu au fost emise corespunzător.

”Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a afirmat el.

Rogobete a făcut apel la proprietarii de clinici private ”improvizate” să le închidă: ”oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid”.

Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, fetita, stomatologie, anestezie,

Dată publicare: 14-11-2025 14:46

