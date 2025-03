Primarul Robert Negoiță amenință cu amenzi și ridicarea mașinilor din parcările de reședință. Obligația impusă o dată pe lună

Bucureștenii din S3 care au loc de parcare de reședință vor fi amendați dacă nu mută mașinile, iar într-un final vor pierde locul de parcare, amenință Negoiță pe un ton categoric, într-un video publicat pe rețelele de socializare.

Curățenia parcărilor, motiv de dispută

Discuțiile pe margine acestui subiect datează de anul trecut, de când primăria a implementat un program de curățenie a locurilor de parcare, cu miniutilaje conduse de operatori de salubrizare. În sector s-au afișat plăcuțe cu anunțuri ale programului de curățenie, într-un interval lunar alocat anumitor străzi. Propunerea, care inițial viza o curățenie săptămânală, integrată apoi prin regulament, a fost și subiect de dispute pe grupurile cetățenești, mulți dintre deținători opinând că se pot afla în imposibilitatea de a-și muta mașina în anumite situații, din motive obiective.

„Bună ziua. Despre curățenie… Avem nevoie să facem curățenie în acest oraș și e normal, ne place să fie curat, trebuie să fie curat, mizeria înseamnă boală, înseamnă disconfort, înseamnă un aspect absolut urât și nu ne dorim așa ceva. Ei, bine, despre parcări, conform regulamentului, fiecare persoană care deține un loc de parcare are obligația să mențină curățenie pe locul pe care îl are, pe care are autorizație să parcheze. E obligația prin Regulament. Ei, bine, chiar și așa, noi ne oferim să ajutăm în acest demers, pentru că nu este un demers simplu. Și, dacă nu am ajuta noi, când se adună multă mizerie, există riscul să dea unii pe locul celălalt, adică să plimbe mizeria de pe un loc pe altul.

De aceea am luat această inițiativă să măturăm noi, o dată pe lună, toate parcările din Sectorul 3, evident, pe un anumit program, care este afișat” a spus primarul Negoiță.

Rezultatele sondajului prin SMS

Robert Negoiță a amintit și de sondajul realizat prin SMS, transmițând că majoritatea oamenilor își doresc ca igienizarea locurilor de parcare să fie făcută de Primărie și din acest motiv cine nu se supune va suporta represalii:

„Ei, bine, am avut multe sesizări din partea multor cetățeni, că ce fac dânșii, că nu pot, că e greu, că n-au cum… Am făcut un sondaj, am dat SMS tuturor celor care dețin loc de parcare în sectorul 3 și opinia covârșitor majoritară este aceea că oamenii își doresc ca noi să facem curățenie o dată pe lună pe locurile de parcare.

De aceea, noi vom continua cu acest demers. Începând de astăzi, vom amenda pe toți cei care nu eliberează locul de parcare conform regulamentului și conform contractului, iar de luna viitoare, le dăm și avertisment, există posibilitatea de a fi anulată autorizația de parcare.”

Pro TV

Din aprilie, mașini ridicate și anularea autorizației de parcare

„Negoiță a mai afirmat apoi că, din aprilie, mașinile care nu vor fi mutate urmează să fie ridicate, iar autorizațiile de parcare vor fi anulate automat:

Cei care doresc să facă curat pe cont propriu au această posibilitate, însă doar dacă vecinii de parcare își doresc același lucru. De asemenea, în situația în care majoritatea celor care dețin autorizații în lotul respectiv doresc să igienizeze locurile pe cont propriu, Primăria trebuie să fie notificată în scris:

Repet, dacă există un lot, o parcare, unde există opinie majoritară că dânșii nu doresc să facem curățenie acolo trebuie să ne notifice în scris, cu semnături din partea celor care își doresc treaba asta, și noi nu ne băgam acolo unde se consideră că nu este nevoie de noi.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: