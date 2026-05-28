De multe ori, afecțiunile tiroidiene rămân nedescoperite până în timpul sarcinii, iar lipsa unui diagnostic la timp poate avea consecințe importante atât pentru mamă, cât și pentru făt. Despre legătura dintre tiroidă și sarcină, importanța controalelor hormonale și colaborarea dintre endocrinolog și ginecolog a vorbit prof. dr. Diana Păun, medic primar endocrinologie, în cadrul emisiunii „Doctor de Bine”.

Există o legătură între tiroidă și sarcină?

Prof. Dr. Diana Păun: „Există o legătură foarte importantă, pentru că tiroida are un rol esențial în viața femeii. Funcția tiroidei se modifică în cele mai importante etape ale vieții feminine: pubertate, sarcină și menopauză. În ceea ce privește sarcina, hormonii tiroidieni sunt indispensabili pentru dezvoltarea copilului încă din primele etape ale vieții intrauterine. Ei influențează atât dezvoltarea fizică și creșterea fătului, cât și dezvoltarea sistemului nervos și a inteligenței copilului. Fără hormoni tiroidieni suficienți, copilul nu se poate dezvolta normal”.

Practic, ar trebui să existe o legătură strânsă între medicul endocrinolog și medicul ginecolog?

Prof. Dr. Diana Păun: „Da, mai ales în România, unde există zone cu deficit de iod. În județe precum Vâlcea, Gorj, Covasna, Harghita sau Buzău, patologia tiroidiană este mai frecventă. Orice femeie care dorește să rămână însărcinată ar trebui să meargă la medicul de familie și la ginecolog și să efectueze inclusiv analize hormonale tiroidiene, în special dozarea TSH-ului”.

Medicii recomandă controale hormonale înainte și în timpul sarcinii

Adică trebuie verificată și înainte, și în timpul sarcinii?

Prof. Dr. Diana Păun: „Exact. Sunt femei care descoperă problemele tiroidiene abia în sarcină, iar acest lucru poate fi mai dificil de gestionat. De exemplu, înainte de procedurile de fertilizare in vitro există o valoare clară a TSH-ului care trebuie respectată pentru ca procedura să poată începe în siguranță”.

Care este această valoare și diferă în funcție de tipul sarcinii?

Prof. Dr. Diana Păun: „Ideal este ca TSH-ul unei femei care dorește să conceapă să fie sub 2,5 micro-unități internaționale/ml. Chiar dacă intervalul general considerat normal este între 0,5 și 4,5, pentru sarcină este preferabil ca valoarea să fie mai mică de 2,5”.

Aș vrea să explicăm și care este rolul important al tiroidei în organism

Prof. Dr. Diana Păun: „Hormonii tiroidieni influențează practic toate organele și sistemele organismului: sistemul nervos, muscular, cardiovascular, digestiv, pielea, părul și unghiile. Ei sunt esențiali pentru metabolism, pentru creștere și pentru dezvoltarea sistemului nervos. De asemenea, influențează metabolismul glucidic, lipidic și proteic. Spunem adesea că hormonii tiroidieni sunt „hormoni ai tinereții”, pentru că persoanele cu hipertiroidie au multă energie, pielea fină și par mai tinere, în timp ce hipotiroidia se asociază cu oboseală, depresie, piele uscată și senzație de îmbătrânire”.

Spuneați că este mai complicat dacă problema se descoperă deja în timpul sarcinii. De ce?

Prof. Dr. Diana Păun: „Pentru că în primele trei luni de sarcină copilul depinde complet de hormonii tiroidieni ai mamei. Abia după trimestrul întâi începe să își producă propriii hormoni tiroidieni. Dacă mama are hipotiroidie și aceasta nu este diagnosticată la timp, dezvoltarea neuropsihică a copilului poate fi afectată”.

Aceste probleme pot fi detectate în timpul sarcinii sau după naștere?

Prof. Dr. Diana Păun: „De regulă, după naștere. Cu cât diagnosticul și tratamentul sunt inițiate mai repede, cu atât recuperarea este mai bună. Tocmai de aceea este foarte important ca femeia să își facă analizele hormonale încă de la începutul sarcinii”.

Ce este tiroidita Hashimoto și cum poate afecta sarcina

Ați menționat anti-TPO. Ce înseamnă exact acest marker?

Prof. Dr. Diana Păun: „Anti-TPO este un anticorp anormal care apare în tiroidita autoimună Hashimoto. Acest anticorp „atacă” glanda tiroidă și o distruge treptat, ceea ce duce în timp la hipotiroidie. Multe femei tinere din România au această afecțiune fără să știe. Statisticile arată că aproximativ 20% dintre femeile cu anti-TPO pozitiv pot dezvolta hipotiroidie în timpul sarcinii, chiar dacă înainte aveau funcția tiroidiană normală”.

Dacă o femeie este deja diagnosticată și urmează tratament, influențează tratamentul sarcina?

Prof. Dr. Diana Păun: „Foarte multe femei au tendința să oprească tratamentul când află că sunt însărcinate. Este o greșeală. Hormonii tiroidieni nu trebuie opriți în sarcină. Din contră, de multe ori dozele trebuie crescute cu 20–40%, deoarece organismul trebuie să producă hormoni atât pentru mamă, cât și pentru copil”.

Cât de des ar trebui făcute controalele tiroidei în timpul sarcinii?

Prof. Dr. Diana Păun: „La femeile aflate deja sub tratament, monitorizarea se face lunar. Dacă femeia nu are probleme tiroidiene cunoscute, este suficientă o dozare a TSH-ului și FT4 la începutul sarcinii. Există însă categorii de risc — femei cu boli autoimune, diabet, obezitate, antecedente familiale sau multiple sarcini — care trebuie monitorizate mai frecvent”.