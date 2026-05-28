Un bărbat s-a prezentat la vama Siret cu o mașină pe o platformă, dar la control a rămas fără ea. Descoperirea polițiștilor

În urma verificărilor suplimentare efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că certificatul de înmatriculare prezentat pentru autoturism, care purta însemnele autorităților spaniole, era fals.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc marți seară, în jurul orei 22:30, când în punctul de trecere a frontierei s-a prezentat un cetățean ucrainean, în vârstă de 30 de ani. Acesta conducea un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare.

„În urma verificărilor suplimentare efectuate, colegii noștri au constatat că certificatul de înmatriculare al autoturismului de pe platformă, care purta însemnele autorităților spaniole, nu îndeplinește condițiile de fond și de formă ale unui document autentic, fiind fals. Totodată, aceştia au stabilit că autoturismul figurează în bazele de date cu mențiunea ,,bun căutat în vederea confiscării”, alertă introdusă de autoritățile belgiene la data de 1 aprilie 2026”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Anchetatorii au stabilit că documentul nu îndeplinea condițiile de fond și de formă ale unui act autentic.

Totodată, verificările în bazele de date internaționale au arătat că autoturismul figura cu mențiunea „bun căutat în vederea confiscării”, alertă introdusă de autoritățile belgiene la data de 1 aprilie 2026.

Autovehiculul, estimat la aproximativ 30.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals și tăinuire, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.