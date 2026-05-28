Un bărbat s-a prezentat la vama Siret cu o mașină pe o platformă, dar la control a rămas fără ea. Descoperirea polițiștilor

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
1779867464232 1185 s4
Politia de Frontiera Romana

Polițiștii de frontieră din cadrul PTF Siret au descoperit un autoturism în valoare de aproximativ 30.000 de euro, căutat de autoritățile belgiene în vederea confiscării.

autor
Mihaela Ivăncică

Vehiculul era transportat pe o platformă tractată de un microbuz înmatriculat în Ucraina.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc marți seară, în jurul orei 22:30, când în punctul de trecere a frontierei s-a prezentat un cetățean ucrainean, în vârstă de 30 de ani. Acesta conducea un microbuz care tracta o platformă pe care se afla un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare.

Documente false descoperite la control

În urma verificărilor suplimentare efectuate de polițiștii de frontieră, s-a constatat că certificatul de înmatriculare prezentat pentru autoturism, care purta însemnele autorităților spaniole, era fals.

„În urma verificărilor suplimentare efectuate, colegii noștri au constatat că certificatul de înmatriculare al autoturismului de pe platformă, care purta însemnele autorităților spaniole, nu îndeplinește condițiile de fond și de formă ale unui document autentic, fiind fals. Totodată, aceştia au stabilit că autoturismul figurează în bazele de date cu mențiunea ,,bun căutat în vederea confiscării”, alertă introdusă de autoritățile belgiene la data de 1 aprilie 2026”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat.

Anchetatorii au stabilit că documentul nu îndeplinea condițiile de fond și de formă ale unui act autentic.

Totodată, verificările în bazele de date internaționale au arătat că autoturismul figura cu mențiunea „bun căutat în vederea confiscării”, alertă introdusă de autoritățile belgiene la data de 1 aprilie 2026.

Autovehiculul, estimat la aproximativ 30.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de uz de fals și tăinuire, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Care este cauza prăbușirii avionului din Arad, soldată cu moartea a două persoane. O piesă a aeronavei s-a desprins în zbor

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vama siret, politia de frontiera,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cât de frumoasă e Denisa, soția lui Valentin Gheorghe. Sejur de lux după salvarea de la retrogradare
FOTO Cât de frumoasă e Denisa, soția lui Valentin Gheorghe. Sejur de lux după salvarea de la retrogradare
Citește și...
Stiri Diverse
Un șofer beat, care conducea o mașină furată, a provocat un accident, lovind două maşini, un stâlp, un pom şi un gard

Un bărbat beat, care furase un autoturism, a provocat un accident rutier, după ce a pierdut controlul asupra direcţiei de mers pe o şosea din judeţul Teleorman. 
Stiri Socante
Un britanic și-a cumpărat propria mașină furată. Cum și-a dat seama. „Îmi tremurau mâinile în acel moment”

Un bărbat din Marea Britanie și-a cumpărat o mașină și, fără să știe, era chiar cea care îi fusese recent furată.
Știri Actuale
Cursă nebună în Brașov. Împotmolită în câmp după ce a fugit de la peco fără să plătească, cu o mașină furată și fără permis

O tânără de 20 de ani a ajuns în arest, pentru 24 de ore şi este cercetată pentru comiterea mai multor infracţiuni după ce a furat un autoturism, l-a condus fără permis, a alimentat cu carburant fără a plăti şi apoi a fugit de Poliţie.

Recomandări
Știri Actuale
Poarta Focșanilor, studiată atent de Armata Română și de NATO. De ce este un punct vulnerabil în cazul unei invazii terestre

Între timp, Poarta Focșanilor, o zonă geografică importantă pentru flancul estic al NATO, a fost studiată atent de Armata Română și de comandamentul Aliat de la Napoli, pentru pregătirea unor măsuri de apărare împotriva unei eventuale invazii. 

Stiri externe
Trump sfidează presiunea electorală și amenință Iranul: „Nu mă țin în șah. Nu mă interesează alegerile care urmează”

„Încă nu suntem mulțumiți de termenii negocierii cu Iranul. Dar vom fi”, a dat asigurări Donald Trump, la o ședință cu membrii cabinetului său.

Știri Actuale
Analiză la Cotroceni: Trei sferturi dintre postările care dezinformează provin de la aceleași 10 conturi. Temele favorite

Trei sferturi dintre temele care dezinformează pe TikTok sunt distribuite în România de doar 10 conturi. Asta reiese dintr-o analiză făcută de un ONG, care arată și că unele postări sunt făcute coordonat, ca să propage informații false sau înșelătoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Mai 2026

47:17

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 3 - Ionuț Chirilă

43:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 27 Mai 2026

01:49:38

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Doi români care au ajuns să protejeze vedete de la Hollywood, membri ai familiilor regale și unii dintre cei mai importanți oameni din lume. Povestea lui Bogdan Amărculesei și Andrei Scripcar

00:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Jucătorii lui Rayo Vallecano, la pământ după finala Conference League: ”Nu am cuvinte”

Sport

Vinicius e categoric: ”El e cel mai bun fotbalist din lume! Fanii plătesc bilete pentru astfel de jucători”