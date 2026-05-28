Kenneth Iwamasa, în vârstă de 61 de ani, care a pledat vinovat, este a cincea persoană condamnată în acest caz. El este acuzat că i-a administrat actorului peste 25 de injecții cu ketamină în zilele premergătoare decesului acestuia, în octombrie 2023, dintre care cel puțin trei în ziua tragediei.

În acea zi, Matthew Perry i-ar fi cerut lui Kenneth Iwamasa, care locuia în reședința sa luxoasă din Los Angeles, să-i administreze o doză „mare”, potrivit documentelor judiciare.

Mai multe persoane au fost condamnate în ancheta privind moartea actorului

Această decizie survine la doar două săptămâni după ce un tribunal din Los Angeles l-a condamnat pe fostul producător hollywoodian Erik Fleming, implicat în distribuirea drogului care a dus la moartea actorului vedetă, la doi ani de închisoare.

Ancheta a relevat că acesta din urmă se aproviziona cu droguri de la Jasveen Sangha, o traficantă cunoscută în anumite cercuri drept „regina ketaminei”. Această femeie din înalta societate, de origine americano-britanică, i-a vândut flacoanele care i-au fost fatale lui Matthew Perry și a fost condamnată în aprilie la 15 ani de închisoare.

De asemenea, doi medici au fost condamnați pentru că au profitat în mod conștient de dependența actorului.

Matthew Perry vorbise public despre problemele sale cu dependența

Moartea lui Matthew Perry, găsit inconștient în jacuzzi-ul său în octombrie 2023, a șocat fanii serialului american „Friends” și a stârnit o avalanșă de omagii la Hollywood.

Actorul în vârstă de 54 de ani, care îl interpreta pe Chandler Bing în serialul de succes, vorbise public despre problemele sale legate de dependență. El lua ketamină sub supraveghere medicală, în cadrul unor ședințe de terapie pentru tratarea depresiei. Însă acest anestezic legal este uneori folosit în mod abuziv pentru a produce efecte stimulante sau euforizante, iar Matthew Perry a recăzut în dependență în toamna anului 2023, potrivit anchetei.