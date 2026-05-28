”Marele martir, comandantul Mohammed Ali Odeh (alias) Abu Amr, șeful Statului Major al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, (a fost ucis marți) seara (...) într-o operațiune lașă de asasinare care a antrenat martiriul său, al soției și copiilor săi și care a făcut un număr de (alți) morți și răniți civili”, au anunțat marți seara, într-un comunicat, Brigăzile.

Israelul a anunțat marți seara că l-a vizat pe acest comandant într-un atac și a anunțat că l-a ucis miercuri.

Hamas nu confirmă succesiunea la conducerea Brigăzilor al-Qassam

Hamasul a confirmat, la rândul său, moartea, fără să recunoască că Mohammed Odeh i-a succedat la conducerea Brigăzilor Ezzedin al-Qassam lui Ezzedin al-Haddad.

Ezzedin al-Haddad a fost, la rândul său, asasinat într-un atac israelian, la mijlocul lunii mai, au anunțat autoritățile israeliene.