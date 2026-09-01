„Continuăm investiţiile în transportul public! Am lansat astăzi licitaţia pentru achiziţionarea a 100 de troleibuze articulate pentru a creşte capacitatea de transport public în oraşul nostru! Valoarea estimată a contractului este de 492.787.450 Ron fără TVA. Data limită de depunerea ofertelor este 05.10.2026 ora 15:00. Numărul anunţului în SEAP este CN1095972, îl găsiţi acolo”, arată Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook, potrivit News.ro.

Ce dotări vor avea troileibuzele

Noile vehicule vor fi moderne, accesibile şi mai confortabile pentru călători, spune edilul. Ele vor fi dotate cu aer condiţionat, rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, camere video, validatoare contactless, prize USB, precum şi sisteme moderne de siguranţă şi asistenţă la conducere.

„Viitoarele troleibuze ar trebui să fie vehicule de serie, omologate în categoria M3, clasa I, articulate de 18 metri, complet accesibilizate, cu podea integral coborâtă şi cu o capacitate de minimum 130 de pasageri, dintre care cel puţin trebuie să beneficieze de locuri pe scaune”, precizează Ciucu.

O altă cerinţă are în vedere autonomia minimă de 20 de kilometri fără alimentare de la reţeaua de contact, utilizând bateriile de tracţiune. Performanţa trebuie demonstrată în condiţii reale de exploatare, cu toate sistemele auxiliare pornite, inclusiv climatizarea.

De asemenea, noile troleibuze trebuie să fie echipate cu sisteme moderne de climatizare, supraveghere video, informare audio-video pentru călători, precum şi numărare automată a pasagerilor, iar în acelaşi timp, ele vor dispune şi de sisteme moderne de taxare contactless.

În acelaşi timp, pe noile troleibuze sunt prevăzute sisteme ADAS de asistenţă pentru şofer, monitorizarea atenţiei conducătorului auto şi dispozitiv antidemaraj cu etilotest pentru vehiculele ce urmează a fi achiziţionate, menţionează edilul.

Troleibuzele vor fi achiziţionate parţial cu bani europeni prin Programul Regional Bucureşti-Ilfov 2021–2027. Valoarea totală a proiectului este 596.462.622 milioane lei din care 119.262.562 milioane de lei, finanţare nerambursabilă.