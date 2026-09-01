Întâlnirea, deschisă de un discurs al președintelui Nicușor Dan, va dura trei zile și are în program momente de rugăciune, conferințe pe teme religioase și activități culturale.

De la opt dimineața, zeci de curse speciale cerute de organizatori au descărcat sute de grupuri în fața Catedralei Naționale. Tinerii, majoritatea elevi de liceu, îmbrăcați toți în tricouri albe, cu sigla roșie a Patriarhiei Române.

Pentru această ediție, conducerea Patriarhiei a ales tema „Tinerii, Familia și Viața în Hristos”.

După sosirea celor trei mii de invitați obișnuiți, care n-au reușit să umple cea mai mare biserică ortodoxă din lume, a ajuns pe covorul roșu și președintele Dan, care a rostit în fața tinerilor un scurt discurs.

Și ministrul Educației, Mihai Dimian, ținut să le vorbească tinerilor. A fost primul său mesaj, după 5 ani de mandat. Slujba Te Deum a fost condusă de Patriarhul Daniel. Acesta a fost și finalul adunării de astăzi. Lucrările Întâlnirii Tinerilor Ortodocşi continuă până joi.