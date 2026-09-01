Potrivit News.ro, participanţii au atacat forţele de ordine cu pietre, sticle şi pahare, iar pentru restabilirea ordinii a fost necesară intervenţia trupelor speciale (SA) şi folosirea gazelor lacrimogene.

Forţele de ordine au intervenit în două rânduri, iniţial în urma unui apel la 112 care semnala volumul prea ridicat al muzicii la adresa respectivă şi a doua oară când o patrulă a constatat că petrecăreţii dăduseră din nou muzica prea tare, moment în care conflictul a degenerat.

Potrivit Poliţiei Capitalei, nicio persoană nu a fost rănită, însă o maşină a fost avariată. În final, poliţiştii şi jandarmii au restabilit ordinea, iar 13 persoane au fost duse la Secţia 23 Poliţie pentru audieri.

"Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului şi au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, fiind aplicată o sancţiune contravenţională, conform prevederilor Legii nr. 61/1991, unei persoane, cei în cauză conformându-se iniţial. Ulterior, în jurul orei 23:00, echipajul de poliţie aflat în patrulare în zona în care fusese înregistrată prima sesizare s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că, din aceeaşi locaţie, se auzea din nou muzică la un volum ridicat", precizează Poliția Capitalei.

La faţa locului se aflau aproximativ 30 de persoane, care participau la o petrecere organizată de persoana sancţionată anterior. ”Având în vedere situaţia constatată şi pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, poliţiştii au solicitat sprijin, la faţa locului deplasându-se şi un echipaj de jandarmi."

În momentul intervenţiei forţelor de ordine, mai multe persoane au adoptat un comportament recalcitrant, manifestându-se agresiv verbal, adresând injurii şi îndreptându-se în mod ameninţător către poliţişti şi jandarmi.

Pentru înlăturarea stării de pericol şi restabilirea ordinii publice, poliţiştii au intervenit gradual, iar faţă de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, care fusese sancţionat şi la primul apel, a fost necesară imobilizarea şi încătuşarea acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Poliția a folosit gaze lacrimogene

Întrucât alte persoane prezente au continuat să se apropie în mod ameninţător de forţele de ordine şi să le adreseze injurii, a fost utilizat sprayul iritant-lacrimogen, ”în condiţiile legii", afirmă poliţiştii.

Potrivit aceleiaşi surse, ulterior, mai multe persoane au aruncat cu pietre, sticle şi pahare în direcţia forţelor de ordine, fiind avariat un autoturism parcat în zonă.

Niciunul dintre poliţiştii şi jandarmii aflaţi la intervenţie nu a fost rănit, iar proprietarul maşinii avariate a precizat că-şi rezervă dreptul de a depune plângere în termenul prevăzut de lege.

"Pentru gestionarea situaţiei şi înlăturarea stării de pericol, la faţa locului au fost suplimentate efectivele de intervenţie, fiind mobilizate mai multe echipaje de poliţie din cadrul structurilor din Sectorul 3, luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi echipaje de jandarmi. Prin intervenţia coordonată a forţelor de ordine, situaţia a fost rapid controlată, ordinea şi liniştea publică fiind restabilite, iar starea de pericol înlăturată", afirmă Poliţia Capitalei.

În urma intervenţiei, 13 persoane, dintre care 11 bărbaţi şi două femei, au fost conduse la sediul Secţiei 23 Poliţie, pentru stabilirea situaţiei şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

La faţa locului a fost solicitat şi un echipaj medical, însă nicio persoană nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale.

După restabilirea ordinii publice, în zonă au fost menţinute efective de poliţie şi jandarmi, în scop preventiv, pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, mai arată sursa citată.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, împreună cu poliţişti din cadrul Secţiei 23 Poliţie, pentru ultraj sub forma ameninţării şi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În prezent, activităţile de cercetare penală sunt în desfăşurare, toate persoanele conduse la sediul unităţii de poliţie aflându-se în procedurile specifice, în vederea clarificării situaţiei şi dispunerii măsurilor legale care se impun.