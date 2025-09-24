Nivelul de poluare a intrat în limite normale după incendiul de la depozitul din Pantelimon, anunță ANMAP

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) a anunțat că valorile concentrațiilor de poluare au reintrat în limite normale după incendiul puternic din Pantelimon.

Marți seară, între orele 20.00 şi 22.00, s-a înregistrat cea mai mare creştere a valorilor PM10, la staţia B16, din zona Bulevardului Basarabia, de şapte ori mai mare decât limita maximă admisă, potrivit ANMAP.

Parametrii măsuraţi de staţiile de calitate a aerului din Bucureşti au reintrat în valorile normale, după incendiul cu degajări mari de fum, care a avut loc seara trecută, la depozitul Antefrig, din sectorul 2 al Capitalei, în timpul căruia au ars spaţiile deţinute de două societăţi comerciale de prelucrare a cărnii.

Datele furnizate de Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, în intervalul 20.00-22.00, pe baza mediilor orare, s-a înregistrat cea mai mare creştere a valorilor PM10, la staţia B16, din zona Bulevardului Basarabia, aflată în sectorul 2 al Capitalei, de şapte ori mai mare decât limita maximă admisă de 50 micrograme/ mc, respectiv 350 de micrograme/ mc.

„După acest interval a avut loc o scădere constantă a valorilor, până la ora 23.00, când cifrele au indicat 11,5 micrograme/ mc. Începând cu ora 03.00 şi până la ora 05.00, a mai avut loc o creştere a parametrilor măruraţi dee aceeaşi staţie, până la 136 micrograme/ mc, pentru ca ulterior aceştia să scadă constant ajungând la 13 micrograme/mc, la ora 9.00”, informează ANMAP.

Potrivit sursei citate, la capitolul PM2,5, valorile maxime înregistrate de aceeaşi staţie au atins 293 micrograme/mc, în punctul maxim de la ora 22.00 şi 125 micrograme/ mc, la ora 5.00 a zilei de 24 septembrie 2025. La ora 23:00 au mai înregistrat valori crescute staţiile: B17 - 127,78 micrograme/mc; B24 - 73,45 micrograme/mc; B3 - 101,7 micrograme/mc.

Unde sunt stații de monitorizare a calității aerului

Cele mai apropiate staţii de monitorizare a calităţii aerului din zona incendiului sunt:

• Staţia B3 – Mihai Bravu, staţie trafic. Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, sector 3;

• Staţia B13 – Veranda Mall, staţie trafic. Adresa: str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2;

• Staţia B16 – Bulevardul Basarabia, staţie trafic. Adresa: Bd Basarabia X Intrarea Sectorului, sector 3;

• Staţia B17 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu, staţie trafic. Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3;

• Staţia B24 – Parcare Palatul Copiilor, staţie fond urban. Adresa: Str. Pridvorului nr. 4 sector 4.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













