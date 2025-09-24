Nivelul de poluare a intrat în limite normale după incendiul de la depozitul din Pantelimon, anunță ANMAP

Stiri actuale
24-09-2025 | 11:55
incendiu pantelimon

Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP) a anunțat că valorile concentrațiilor de poluare au reintrat în limite normale după incendiul puternic din Pantelimon.

autor
Lorena Mihăilă

Marți seară, între orele 20.00 şi 22.00, s-a înregistrat cea mai mare creştere a valorilor PM10, la staţia B16, din zona Bulevardului Basarabia, de şapte ori mai mare decât limita maximă admisă, potrivit ANMAP.

Parametrii măsuraţi de staţiile de calitate a aerului din Bucureşti au reintrat în valorile normale, după incendiul cu degajări mari de fum, care a avut loc seara trecută, la depozitul Antefrig, din sectorul 2 al Capitalei, în timpul căruia au ars spaţiile deţinute de două societăţi comerciale de prelucrare a cărnii.

Datele furnizate de Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, în intervalul 20.00-22.00, pe baza mediilor orare, s-a înregistrat cea mai mare creştere a valorilor PM10, la staţia B16, din zona Bulevardului Basarabia, aflată în sectorul 2 al Capitalei, de şapte ori mai mare decât limita maximă admisă de 50 micrograme/ mc, respectiv 350 de micrograme/ mc.

„După acest interval a avut loc o scădere constantă a valorilor, până la ora 23.00, când cifrele au indicat 11,5 micrograme/ mc. Începând cu ora 03.00 şi până la ora 05.00, a mai avut loc o creştere a parametrilor măruraţi dee aceeaşi staţie, până la 136 micrograme/ mc, pentru ca ulterior aceştia să scadă constant ajungând la 13 micrograme/mc, la ora 9.00”, informează ANMAP.

Citește și
politia vrajitoare
„Puterile supranaturale” nu le-au scăpat de vizita mascaților. Două femei din Buzău au înșelat o tânără cu 50.000 de lei

Potrivit sursei citate, la capitolul PM2,5, valorile maxime înregistrate de aceeaşi staţie au atins 293 micrograme/mc, în punctul maxim de la ora 22.00 şi 125 micrograme/ mc, la ora 5.00 a zilei de 24 septembrie 2025. La ora 23:00 au mai înregistrat valori crescute staţiile: B17 - 127,78 micrograme/mc; B24 - 73,45 micrograme/mc; B3 - 101,7 micrograme/mc.

Unde sunt stații de monitorizare a calității aerului

Cele mai apropiate staţii de monitorizare a calităţii aerului din zona incendiului sunt:

• Staţia B3 – Mihai Bravu, staţie trafic. Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 42-62, sector 3;
• Staţia B13 – Veranda Mall, staţie trafic. Adresa: str. Ziduri Moşi nr. 23, sector 2;
• Staţia B16 – Bulevardul Basarabia, staţie trafic. Adresa: Bd Basarabia X Intrarea Sectorului, sector 3;
• Staţia B17 – Colegiul Tehnic Mihai Bravu, staţie trafic. Adresa: Şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3;
• Staţia B24 – Parcare Palatul Copiilor, staţie fond urban. Adresa: Str. Pridvorului nr. 4 sector 4.

Platforma imobiliară cu AI pentru chiriași și proprietari. Cum funcționează rentnbuy

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, incendiu, poluare,

Dată publicare: 24-09-2025 11:55

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
„Puterile supranaturale” nu le-au scăpat de vizita mascaților. Două femei din Buzău au înșelat o tânără cu 50.000 de lei
Stiri actuale
„Puterile supranaturale” nu le-au scăpat de vizita mascaților. Două femei din Buzău au înșelat o tânără cu 50.000 de lei

Două tinere cu „puteri supranaturale” au fost ridicate de mascați, după ce au obținut peste 50.000 de lei de la o altă tânără, care a dat banii ca să-i rezolve anumite „probleme personale”

CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Trotinetele electrice închiriate în Piatra-Neamț au fost interzise. Municipalitatea a reziliat contractul
Stiri actuale
Trotinetele electrice închiriate în Piatra-Neamț au fost interzise. Municipalitatea a reziliat contractul

Municipalitatea din Piatra-Neamț a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public, după ce un copil de 15 ani a căzut de pe o astfel de trotinetă și a decedat câteva zile mai târziu, a declarat primarul Adrian Niță.

Recomandări
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă
Stiri actuale
CCR a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea în cazul pensiilor speciale ale magistraților. Deciziile luate în şedinţă

Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Alertă în 24 de județe. Noi mesaje de amenințare au fost trimise către școli, poliție și spitale. Cine este suspectul
Stiri actuale
Alertă în 24 de județe. Noi mesaje de amenințare au fost trimise către școli, poliție și spitale. Cine este suspectul

Mai multe instituții din 24 de județe au primit mesaje de amenințare marţi şi miercuri. Polițiștii au deschis anchete.

NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”
Stiri actuale
NATO reafirmă angajamentul față de România. Martin O'Donnell: „Forțele aliate pot fi trimise rapid pe teritoriul țării”

Să nu vă plângeți când o să vă doborâm avioanele cu care încălcați spațiul aerian al statelor NATO!” Avertismentul a fost adresat Rusiei de șeful diplomației poloneze.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Septembrie 2025

03:12:52

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28