Totul a pornit de la ilustraţia „Tortellino”, care ar fi fost folosită de magazinul IKEA din Bologna-Casalecchio di Reno pentru decorarea spaţiilor comerciale, fără permisiunea autoarei, potrivit corriere.it.

Cristina Cati spune că a aflat întâmplător despre situaţie, chiar înainte de Crăciunul anului 2021.

„O fată care mă urmăreşte pe Instagram a văzut ilustraţia mea la IKEA. A crezut că este o colaborare oficială şi chiar m-a felicitat”, a povestit artista.

Însă ceva i s-a părut suspect urmăritoarei sale.

„A observat că numele meu nu apărea nicăieri. I s-a părut ciudat că nu vorbisem despre o colaborare atât de importantă şi mi-a trimis fotografii. Evident, eu nu aveam nicio colaborare cu IKEA”, a explicat Cristina Cati.

După ce a văzut imaginile, ilustratoarea a decis imediat să acţioneze în instanţă. Artista recunoaşte că mulţi au încercat să o convingă să renunţe la proces.

„Toată lumea îmi spunea să nu fac asta, că nu poţi câştiga împotriva IKEA şi că nu voi obţine nimic. Dar pentru mine nu era doar despre bani, ci despre apărarea muncii mele”, a declarat ea.

Cristina Cati spune că fiecare ilustraţie înseamnă zeci de ore de muncă, idei şi corecturi.

„În spatele unei lucrări există studiu, încercări, greşeli şi mult timp investit. Fiecare desen are o idee originală şi un limbaj personal”, a afirmat ea.

Lucrarea ar fi fost modificată fără acordul autoarei

Potrivit Cristinei Cati, IKEA nu doar că ar fi folosit ilustraţia fără permisiune, ci ar fi şi modificat-o.

„Probabil au cumpărat printul, pentru că imaginea a fost mărită păstrând o bună calitate. Au adăugat textul ‘tortellini in brodo’ şi chiar reţeta pe una dintre imagini. Cealaltă a fost imprimată pe un tocător. În plus, au eliminat numele autorului şi titlul original”, a spus ea.

Înainte de proces, avocata artistei a încercat să rezolve cazul amiabil.

„Am trimis o notificare oficială şi am încercat să ajungem la o înţelegere. Din partea lor nu a existat însă nicio deschidere reală. Au oferit doar o sumă mică pentru a închide cazul”, a povestit Cristina Cati.

Decizia instanţei: IKEA trebuie să plătească despăgubiri

Cazul a ajuns în faţa instanţei civile din Bologna, specializată în litigii privind proprietatea intelectuală. Judecătorii au decis definitiv în favoarea artistei, stabilind că ilustraţia „Tortellino” reprezintă o „operă de creaţie” protejată prin lege.

Instanţa a obligat IKEA să plătească despăgubiri de 7.552 de euro, plus dobânzi.

Totodată, judecătorii au constatat încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor economice şi a drepturilor morale ale artistei. Potrivit hotărârii, lucrarea a fost folosită într-un context comercial cu mare vizibilitate, fără atribuirea autorului, iar modificările făcute de IKEA au afectat integritatea artistică şi ideea originală a creaţiei.