Preşedintele american Donald Trump a postat marţi pe platforma sa Truth Social un desen înfăţişând Venezuela în culorile Statelor Unite, cu textul "al 51-lea stat", în timp ce lidera de la Caracas, Delcy Rodriguez, a afirmat că ţara sa "nu a luat niciodată în considerare" să devină americană, relatează AFP.

Republicanul se laudă în mod regulat că controlează această ţară latino-americană după ce l-a capturat pe fostul preşedinte Nicolas Maduro pe 3 ianuarie.

Trump, care a ameninţat în repetate rânduri că va face din Canada "al 51-lea stat american" în timpul mandatului său, îşi extinde acum aceste ambiţii şi în legătură cu Venezuela.

În martie, el postase deja un mesaj care sugera această posibilitate: "Se întâmplă lucruri bune în Venezuela în ultima vreme (...) Statul nr. 51, cineva?"

Citește și
OpenAI, dată în judecată în California după moartea unui tânăr care ar fi urmat sfaturi despre droguri oferite de ChatGPT

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a negat luni această posibilitate, declarând că "nu a fost niciodată luată în considerare, pentru că dacă e un lucru pe care îl avem noi, venezuelenele şi venezuelenii, este că ne iubim procesul de independenţă, ne iubim eroii şi eroinele".

Ea a adăugat că guvernul său lucrează la "o agendă diplomatică de cooperare" cu Statele Unite, după ce a restabilit relaţiile diplomatice cu Washingtonul în martie, care fuseseră rupte de Nicolas Maduro cu şapte ani mai devreme.

În acelaşi timp, tot marţi, Donald Trump a afirmat că va depune eforturi pentru a asigura eliberarea tuturor prizonierilor politici încă închişi în Venezuela, exprimându-şi încrederea în preşedinta interimară a ţării, Delcy Rodriguez.

"Îi vom elibera pe toţi. Şi vă spun, Delcy (Rodriguez) face o treabă excelentă. Poporul venezuelean este încântat de ceea ce se întâmplă", a declarat preşedintele american, la plecarea spre China.

De la capturarea fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro de către armata americană la începutul lunii ianuarie, Delcy Rodriguez a semnat o lege de amnistie care a dus la eliberarea a sute de prizonieri politici, dar ONG-urile estimează că alţi aproximativ 500 sunt încă în spatele gratiilor.