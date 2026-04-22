Polițiștii au fost alertați prin apel la 112 de vecinii celor doi, care locuiesc în imobilul respectiv, la cererea cetățeanului german. Acesta s-a plâns că a avut o ceartă cu iubita lui, o femeie cu 56 de ani mai tânără, iar aceasta s-ar fi prăbușit în casă și nu mai respira.

Polițiștii Sectorului 3 au constatat decesul femeii și consideră cazul de moarte suspectă. Investigația a fost preluată de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. La prima vedere, pe corpul fetei ar fi fost observată o rană în zona gâtului.

Întrebat ce s-a întâmplat, bărbatul ar fi declarat că, pe fondul consumului de alcool și substanțe interzise, tânăra l-ar fi atacat, iar el s-ar fi apărat folosind o cârjă pe care o folosea să se deplaseze.

Victima fusese pasionată de kickboxing, spun anchetatorii.

Se ia în calcul ipoteza unei legitime apărări. Sunt așteptate acum rezultatele autopsiei făcute de medicii legiști. Deocamdată, cercetările sunt in rem, iar la finalul audierilor, procurorii vor decide dacă îl rețin sau nu pe cetățeanul german. Acesta se stabilise de mult în România și avea cu tânăra o relație de mai bine de 10 ani.