Ziua de 17 februarie – cea în care CGMB și-a dat acordul – este ultima în care PMB poate depune dosarul de candidatură.

Această conferință – care ar urma să aducă la București 800 de reprezentanți din partea altor administrații locale – este „un eveniment cheie al Direcției Generale pentru Politică Europeană și Urbană, care se concentrează pe sprijinirea orașelor la nivelul UE, în special prin dimensiunea urbana a politicii de coeziune”, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, votat marți de Consiliul General.

Mai multe detalii, pe SpotMedia.