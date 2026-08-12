Nu este magie și nici un fenomen misterios. Este una dintre cele mai spectaculoase demonstrații ale Universului. Luna va acoperi în totalitate discul solar. Și asta, pentru că se află mai aproape de Pământ decât de obicei.

Totul începe cu o aliniere aproape perfectă. Luna trece între Soare și Pământ, iar atunci se întâmplă ceva extraordinar: blochează lumina Soarelui pentru o mică fâșie din planeta noastră.

Dar atenție: Luna nu aruncă umbră peste întreaga Terra. Umbra ei este de fapt un con îngust și doar oamenii aflați exact în interiorul lui văd eclipsa totală.

Unde se vede eclipsa totală de Soare

De aceea, eclipsa totală este atât de rară într-un anumit loc. De această dată, umbra va traversa Oceanul Arctic, Groenlanda, Islanda și nordul Spaniei. Restul Europei va vedea o eclipsă parțială.

În momentul culminant, discul Soarelui este acoperit complet. Și atunci, pentru scurt timp, apare ceea ce în mod normal nu putem vedea: coroana solară, adică atmosfera exterioară, extrem de fierbinte, a Soarelui.

Lumina scade dramatic, temperatura poate coborî, iar ziua se transformă pentru un minut-două într-un fel de amurg.