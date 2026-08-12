Atenţionarea medicilor are loc în contextul eclipsei de Soare de miercuri, 12 august, care este vizibilă parţial şi din mai multe zone din România, relatează News.ro.

„Zece secunde în care ne uităm la eclipsă cu ochiul liber ne pot afecta vederea. Privirea directă către soare poate produce leziuni la nivelul retinei. În momentul expunerii, nu simţim durere şi putem avea impresia că nu s-a întâmplat nimic. Primele semne pot apărea după câteva ore. În centrul câmpului vizual poate să apară o pată întunecată, care nu dispare atunci când clipim. Imaginea poate deveni neclară, literele pot părea deformate, iar cititul poate deveni dificil chiar şi atunci când purtăm ochelarii de vedere. În acelaşi timp, pot apărea modificări ale culorilor, contururile obiectelor pot fi percepute mai şters, iar sensibilitatea la lumină poate creşte. Unele persoane pot acuza fotofobie sau dureri de cap după expunere”, transmite dr. Ileana Bosun, medic primar oftalmolog, doctor în medicina Spitalul Clinic CF Timişoara.

Retinopatia solară, riscul la care te expui dacă privești direct Soarele

Medicul atrage atenţia că în urma privitului spre soare poate apărea retinopatia solară, o afecţiune gravă a ochiului.

”Vorbim despre retinopatia solară, o leziune produsă la nivelul retinei, în special în zona maculei, cea care ne asigură vederea centrală şi ne permite să citim, să recunoaştem feţe şi să distingem detaliile fine. Unul dintre pericole este tocmai faptul că retina nu are receptori pentru durere. Cu alte cuvinte, în timp ce privim soarele nu simţim că ochiul este afectat. Simptomele apar ulterior, când leziunea s-a produs deja. La un consult oftalmologic, medicul poate recomanda realizarea unei tomografii în coerenţă optică, OCT, investigaţie care permite identificarea modificărilor produse la nivelul retinei”, precizează Ileana Bosun.

Potrivit medicului, evoluţia diferă de la un pacient la altul. Astfel, în unele cazuri, vederea se poate ameliora în următoarele săptămâni sau luni, însă există şi situaţii în care anumite modificări ale vederii pot persista, deoarece celulele fotoreceptoare afectate nu pot fi pur şi simplu refăcute printr-un tratament medicamentos.

De aceea, cea mai importantă măsură rămâne prevenţia.”Soarele nu trebuie privit direct în timpul eclipsei, nici măcar pentru câteva secunde şi nici prin ochelari de soare obişnuiţi. Pentru observarea directă a fenomenului trebuie utilizaţi doar ochelari special concepuţi pentru eclipse, care respectă standardul internaţional ISO 12312-2. Ochelarii de soare obişnuiţi, indiferent cât de închişi la culoare sunt, nu oferă protecţia necesară pentru observarea directă a soarelui”, mai spune Ileana Bosun.

Locul din România de unde se va vedea cel mai bine eclipsa de soare

Fenomenul va începe în jurul orei 20:20, iar maximul eclipsei va avea loc în preajma apusului Soarelui, între orele 20:45 și 20:48. Durata eclipsei va fi scurtă, de maximum 26 de minute pentru Carei, iar în zonele cu acoperire mai mică, evenimentul va dura chiar mai puțin, explică astronomii de la „Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Cel mai bine eclipsa se va putea observa în cea mai vestică localitate din România, Beba Veche, Timiș, care va avea procentul maxim de acoperire.

Potrivit datelor publicate, cele mai mari procente de acoperire a Soarelui se vor înregistra în:

- Carei – 34,2% (început 20:21, maxim 20:45, apus 20:48)

- Salonta – 33,3% (început 20:23, maxim 20:46, apus 20:49)

- Oradea – 33,2% (început 20:22, maxim 20:45, apus 20:48)

- Marghita – 32,7% (început 20:22, maxim 20:44, apus 20:48)

- Satu Mare – 32,1% (început 20:21, maxim 20:43, apus 20:47)

În schimb, în sudul și estul țării, acoperirea va fi mult mai mică, de sub 5%, iar în unele localități, precum Turnu Măgurele, aceasta va fi de doar 0,6%.