Prețul aurului a crescut pe fondul tensiunilor globale. Cu cât a ajuns să se vândă o uncie

24-10-2025 | 07:13
Preţul aurului a urcat joi cu peste 1%, după două sesiuni consecutive de scăderi, pe fondul revenirii cererii pentru active de refugiu, în contextul riscurilor geopolitice crescute şi al aşteptării datelor-cheie privind inflaţia din Statele Unite.

Sabrina Saghin

Aurul spot a avansat cu 1%, la 4.132,76 dolari pe uncie, după ce în sesiunea precedentă atinsese cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni.

Contractele futures pentru livrare în decembrie au închis în creştere cu 2%, la 4.145,60 dolari pe uncie. Luni, metalul preţios atinsese un record istoric al preţului, de 4.381,21 dolari, urmat însă de cea mai mare scădere zilnică din ultimii cinci ani.

Aurul își revine după scăderi semnificative

„Toţi factorii fundamentali care au impulsionat aurul în acest an rămân prezenţi: tensiunile geopolitice, incertitudinea economică, aşteptările de reducere a dobânzilor şi achiziţiile masive ale băncilor centrale. Creşterea de astăzi este şi rezultatul unor cumpărări speculative după corecţia recentă”, a explicat Peter Grant, vicepreşedinte al Zaner Metals.

Preţul aurului a câştigat aproximativ 57% de la începutul anului, impulsionat de sancţiunile recente impuse de administraţia Trump companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil, dar şi de perspectivele ca Rezerva Federală să reducă dobânzile.

Datele privind indicele preţurilor de consum (CPI) din SUA, care vor fi publicate vineri, sunt aşteptate să arate o inflaţie de bază de 3,1% în septembrie.

Pieţele anticipează deja o reducere a dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale la următoarea şedinţă a Fed, cu o nouă tăiere posibilă în decembrie. Într-un mediu de dobânzi scăzute, aurul — activ fără randament — tinde să se aprecieze.

Prognozele arată noi creșteri pe termen lung

Banca JP Morgan estimează că preţul aurului ar putea atinge în medie 5.055 dolari pe uncie până în ultimul trimestru al anului 2026, susţinut de cererea investiţională şi de achiziţiile continue ale băncilor centrale, estimate la 566 de tone pe trimestru anul viitor.

Pe alte pieţe ale metalelor preţioase, argintul a crescut cu 1,1%, la 49,07 dolari pe uncie, platina cu 0,5%, la 1.629,44 dolari, iar paladiul cu 0,4%, la 1.453,90 dolari.

Sursa: News.ro

24-10-2025 07:13

