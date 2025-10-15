Bijuterie de aur de 24 de karate, descoperită în câmp. S-a dovedit a fi a lui Henric al VIII-lea și se vinde la un preț uriaș
British Museum din Londra vrea să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a cumpăra un pandantiv care i-a aparținut lui Henric al VIII-lea, probabil cel mai faimos rege al Angliei.
Realizată din aur de 24 de karate, bijuteria de aproape 340 de grame, sub formă de inimă, a fost ataşată de un colier din aur masiv, cu 75 de zale.
Accesoriul are simbolurile regelui și ale primei sale soții, Caterina de Aragon, cu care s-a căsătorit în 1509.
Piesa a fost descoperită în 2019, îngropată pe un câmp, dar a durat o vreme până când specialiștii i-au confirmat autenticitatea.
Singura bijuterie complexă din vremea lui Henric al VIII-lea
Potrivit experților, este singura bijuterie complexă care a supraviețuit din vremea lui Henric al VIII-lea. A fost realizată, cel mai probabil, pentru o ceremonie.
Dacă muzeul din Londra nu va reuși să strângă suma, comoara ar urma să fie vândută la licitație și ar putea astfel să părăsească Marea Britanie.
Sursa: Pro TV
15-10-2025 07:26