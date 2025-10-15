Bijuterie de aur de 24 de karate, descoperită în câmp. S-a dovedit a fi a lui Henric al VIII-lea și se vinde la un preț uriaș

British Museum din Londra vrea să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a cumpăra un pandantiv care i-a aparținut lui Henric al VIII-lea, probabil cel mai faimos rege al Angliei.

Realizată din aur de 24 de karate, bijuteria de aproape 340 de grame, sub formă de inimă, a fost ataşată de un colier din aur masiv, cu 75 de zale.

Accesoriul are simbolurile regelui și ale primei sale soții, Caterina de Aragon, cu care s-a căsătorit în 1509.

Piesa a fost descoperită în 2019, îngropată pe un câmp, dar a durat o vreme până când specialiștii i-au confirmat autenticitatea.

Singura bijuterie complexă din vremea lui Henric al VIII-lea

Potrivit experților, este singura bijuterie complexă care a supraviețuit din vremea lui Henric al VIII-lea. A fost realizată, cel mai probabil, pentru o ceremonie.

Dacă muzeul din Londra nu va reuși să strângă suma, comoara ar urma să fie vândută la licitație și ar putea astfel să părăsească Marea Britanie.

