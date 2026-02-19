Este o practică fără precedent în raport cu șefii statului anteriori, consideră Odagiu, citat de news.ro.

„Niciodată până la președintele actual al României Administrația Prezidențială nu a cerut informații suplimentare”, a declarat Odagiu, joi seară, la prezentarea bilanțului Curții de Apel Alba Iulia. El a precizat că solicitările vizează exclusiv magistrații din penal, nu și pe cei din civil.

Președintele CSM consideră că aceste cerințe încalcă legea. „Nicio dispoziție legală nu îi dă dreptul președintelui României să solicite informații concrete dintr-un dosar”, a subliniat Odagiu. El a explicat că aprecierea riscului de prescriere reprezintă „un adevărat act de judecată”, atribuție care revine exclusiv judecătorului cauzei.

„Ca să pot să răspund președintelui României, ar trebui fie să întreb pe judecătorul cauzei și să-l oblig să încalce legea, fie să încalc chiar eu legea, solicitând dosarele și să verific eu”, a argumentat reprezentantul CSM. El a dat asigurări că „niciodată nu voi încălca legea doar pentru a furniza președintelui României informații de care nu are nevoie pentru semnarea decretelor”.

Magistrații sunt discriminați

Situația creează o discriminare între magistrați, atrage atenția Odagiu. În timp ce judecătorii din civil „pot să se pensioneze liniștiți”, cei din penal au decretul blocat. „Sunt situații din luna decembrie în care președintele României nu a semnat decretele de pensionare deși CSM a trimis toată documentația pe care legea îl obligă să o trimită”, a adăugat el.

Întrebat dacă vorbim de un abuz, președintele CSM a răspuns că „este dur termenul”, însă „în mod sigur nu este o conduită pe care vreo dispoziție legală să i-o impună președintelui României”.

Disputa dintre CSM și Administrația Prezidențială datează din vara anului trecut. Într-o scrisoare deschisă, CSM reclama „un adevărat blocaj”: 51 de decrete – 29 de eliberări și 22 de numiri – zăceau nesemnate, deși unele propuneri vizau judecători care atinseseră vârsta maximă de 70 de ani. „Tergiversarea, fără nicio explicație, a acestor proceduri generează consecințe negative în activitatea instanțelor”, avertiza atunci forul magistraturii.

Președintele Nicușor Dan a replicat că documentele primite erau incomplete. „Am văzut că cererile sunt incomplete, adică era doar o rezoluție [...] dar nu și toate actele pe care ei le primiseră de la judecători/procurori”, a explicat el, precizând că va semna decretele după ce va avea timp să analizeze dosarele completate.