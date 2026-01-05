Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a avertizat că va ”pune din nou mâna pe arme” dacă SUA îl vor ataca

Stiri externe
05-01-2026 | 17:10
Gustavo Petro
Getty

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a avertizat că va ”pune mâna pe arme” dacă SUA vor decide să-l atace pe el sau țara sa, în urma unei serii de amenințări din partea președintelui Donald Trump.

autor
Cristian Matei

Într-o postare pe rețeaua X.com, Petro a subliniat eforturile sale de combatere a traficului de droguri, pe care Trump le-a criticat, și a continuat afirmând că atacurile militare ale SUA împotriva traficanților din Columbia ar risca să ucidă copii și să stimuleze recrutarea pentru grupurile separatiste care se află în conflict cu statul de zeci de ani.

„Și dacă arestează un președinte care se bucură de sprijinul și respectul unei mari părți a țării, vor declanșa o revoltă populară”, a adăugat el, potrivit CNN.

Petro, fost membru al grupării de gherilă M19, a mai spus că el însuși va lupta pentru a apăra Columbia.

„Am jurat să nu mai ating o armă... dar pentru patrie voi lua din nou armele”, a spus el.

ctp
CTP: Dacă Trump are voie, de ce nu și Putin. ”Poate să trimită un comando prin Transnistria care s-o răpească pe Maia Sandu”

Trump a avut cuvinte dure pentru Petro duminică, descriindu-l ca „un om bolnav căruia îi place să producă cocaină și să o vândă în Statele Unite, și nu o va mai face mult timp”.

Când a fost presat de un reporter dacă aceste comentarii înseamnă că ar putea avea loc o „operațiune” în Columbia în viitor, Trump a răspuns: ”Nu sună rău!”.

Luni, într-un interviu acordat The New York Times, ministrul columbian al apărării, Pedro Sánchez, a refuzat să comenteze amenințările lui Trump, subliniind în schimb că cele două țări au „o relație foarte strânsă”.

Sánchez a declarat că rămâne în contact cu oficialii americani și că posibilele atacuri militare asupra Columbiei nu au fost discutate în cadrul conversațiilor recente, a mai transmis Times.

Sursa: CNN

Etichete: SUA, Columbia, venezuela,

Dată publicare: 05-01-2026 16:52

