Premiile Europene pentru Patrimoniu 2024. Biserica Saxonă din Alma Vii a câștigat trei distincții

Monumentul istoric a fost premiat atât de juriul internațional pentru modul în care a fost conservat și pentru valoarea istorică, dar a primit și aprecierea publicului. În felul acesta s-au strâns bani și pentru restaurarea altarului.

Fundația Mihai Eminescu se ocupă de ani de zile cu restaurarea și conservarea bisericilor fortificate din județul Sibiu. Șapte au fost incluse în Patrimoniul Mondial Unesco. Acum este recunoscută la nivel internațional și a opta după ce a câștigat 8 premii la concursul Europa Nostra.

Caroline Fernolend, coordonatoarea proiectului de reabilitare a Bisericii din Alma Vii: „În 2011 a început acest proiect și am reușit să atragem fonduri norvegiene, fonduri din America. Chiar mai aveam de nevoie de bani pentru a termina restaurarea altarului. Dedic această recunoaștere comunității care a construit, acum câteva secole, această biserică fortificată și comunității care locuiește astăzi în Alma Vii și și-a asumat responsabilitatea pentru acest special monument de patrimoniu, patrimoniu european."



Juriul a apreciat și felul în care a fost restaurată Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca.

Adam Maksay, coordonatorul proiectului de reabilitare a Bisericii din Cluj-Napoca: „Calitatea lucrărilor reabilitării, evoluția lucrurilor în timp, utilizarea bisericii ca spațiu cultural și deschiderea turnului pentru vizitatori."



Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România: „Ne arată în contextul general european că în România se poate face performanță în domeniul protejării patrimoniului.”



De altfel, Transilvania este tot mai atrăgatoare pentru turiștii străini.

Bărbat: „Din Spania și Franța sunt șefii mei și de 3 ani de zile m-am chinuit să-i aduc să le arăt că țara e frumoasă, să le scoatem un pic din memorie că tot încă gândesc că suntem la fund.”

Reporter: Și-au schimbat puțin parerea?

Bărbat: „Destul de mult. I-am rupt în două. Le-a plăcut rău de tot. Am luat Transfagarasanul, am trecut munții pe partea cealaltă, Sibiu, i-am dus la Cluj, am trecut prin Moldova.”

Bărbat: „București, Sinaia, Bran. Venim aici de mult timp, dar până acum am vizitat doar Bucureștiul. Acum călătorim în mai multe orașe din România să explorăm istoria, arhitectura.”

Reporter: Este ieftin să călătorești aici?

Bărbat: „Nu prea. Nu este mai ieftină decât Bulgaria.”

La faima României au contribuit și creatorii de conținut care ne promovează țara intens în ultima perioadă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: