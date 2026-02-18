Reprezentanţii MAI au precizat că, în urma fenomenelor meteo severe, nu au fost înregistrate victime şi nici cazuri - medicale sau de maşini înzăpezite - la care salvatorii să nu poată ajunge.

”Premierul Ilie Bolojan a fost, în această dimineaţă, în Centrul Naţional de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne. Prim-ministrul a fost informat cu privire la situaţia operativă la nivel naţional, cu intervenţiile aflate în derulare pentru înlăturarea efectelor meteorologice şi cu planul de acţiune pentru perioada în care codurile meteorologice produc efecte”, a arătat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Ce a transmis MAI

Potrivit sursei citate, în ciuda condiţiilor meteorologice severe, caracterizate prin viscol puternic, strat consistent de zăpadă şi blocaje temporare pe căile de comunicaţii, nu au fost înregistrate persoane rănite şi nici autoturisme blocate la care nu s-a putut interveni.

”Intervenţiile rapide şi coordonarea eficientă a structurilor operative au prevenit agravarea situaţiilor din teren, limitând efectele asupra populaţiei. Structurile MAI rămân în teren în toată această perioadă, iar coordonarea acţiunilor este asigurată de la nivel central, prin Centrul Naţional de Conducere Integrată”, a transmis MAI.