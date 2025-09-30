Regele Charles a vizitat expoziția de la Londra dedicată Reginei Maria a României. ”Personalitate excepțională a Europei”

30-09-2025 | 14:20
Regele Charles al III-lea a vizitat expoziția de la Londra organizată de Institutul Cultural Român în onoarea Reginei Maria, ambasadoarea română în Regat apreciind că este o ”mândrie deosebită afecțiunea pentru România” a suveranului britanic.

Cristian Anton

Regele Charles al III-lea a vizitat marți seara expoziția de la Londra dedicată Reginei Maria a României, confirmând încă o dată dragostea pe care suveranul Marii Britanii o poartă României.

Expoziția este organizată de Institutul Cultural Român pentru a marca 150 de ani de la nașterea Reginei Maria și este găzduită chiar de Fundația Regelui Charles.

Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a vizitat în seara de 29 septembrie expoziția "Marie of Romania, Artist Queen”, deschisă în premieră la The King’s Foundation Garrison Chapel Gallery, un spațiu pus la dispoziție cu generozitate de Fundația Majestății Sale.

Regina Maria
Ziua în care s-a născut Regina Maria a României. A fost cerută în căsătorie de bunicul Reginei Elisabeta. GALERIE FOTO

Expoziția, produsă de ICR Londra, marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României și aduce pentru prima dată în fața publicului britanic o selecție de acuarele florale realizate de suverana României, prezentate sub formă unor printuri de înaltă calitate”, a transmis marți ICR Londra.

”Este o mândrie deosebită afecțiunea Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru România”

Lucrările intră într-un dialog vizual unic cu operele din Transylvania Florilegium, un proiect comisionat de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum și cu acuarele semnate chiar de Suveran, realizate în România.

Curatoriată de dr. Shona Kallestrup de la University of St Andrews și de istoricul Sorin Mărgărit, expoziția subliniază dimensiunea artistică și diplomatică a Reginei Maria – figură definitorie a Europei începutului de secol XX.

Această expoziție excepțională, găzduită de Fundația Majestății Sale Regele Charles al III-lea, reprezintă o celebrare a unei legături istorice profunde. Regina Maria a contribuit decisiv la recunoașterea internațională a României și a consolidat relațiile cu Marea Britanie. Astăzi, acest proiect artistic și diplomatic reafirmă prietenia și respectul reciproc dintre țările noastre. Este o mândrie deosebită afecțiunea Majestății Sale Regele Charles al III-lea pentru România, precum şi sprijinul constant pentru conservarea biodiversității și a patrimoniului cultural al țării noastre”, a declarat ES Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

”Regina Maria a fost o personalitate excepțională a Europei”

Vizita Majestății Sale Regele Charles al III-lea onorează România și confirmă forța legăturilor culturale și istorice dintre cele două țări. Regina Maria a fost o personalitate excepțională a Europei și o punte între națiuni. Suntem recunoscători că, prin acest proiect, moștenirea sa artistică și diplomatică este celebrată în dialog cu opera și inițiativele culturale ale Majestății Sale”, a spus Aura Woodward, director al Institutului Cultural Român de la Londra.

Expoziția “Marie of Romania, Artist Queen” este deschisă publicului până la 12 octombrie 2025 și include, pe lângă lucrările expuse, o serie de conferințe și evenimente conexe.

Proiectul este organizat de Institutul Cultural Român de la Londra, cu sprijinul University of St Andrews, în colaborare cu Academia Română și The King’s Foundation.Expoziția va fi itinerată și în România.

Mai multe detalii despre proiectele în desfășurare ale ICR Londra pot fi găsite pe rețelele de socializare și website-urile institutului: https://www.rcilondon.co.uk/, www.facebook.com/ICRLondon, twitter.com/RCILondon, https://www.instagram.com/rcilondon/.

Sursa: StirilePROTV

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii

Dată publicare: 30-09-2025 14:20

Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
Superba Andrea Miklos s-a căsătorit! Imagini de la nuntă
