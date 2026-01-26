Puștiul n-ar fi la prima abatere de acest tip, spun localnicii. A fost deschis în acest caz un dosar penal.

Aproape de miezul nopții, polițiștii au oprit un autoturism în localitatea Coruia, după ce li s-a părut suspect modul în care conduce cel care se afla la volan.

Alina Rușolan, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: ”Azi-noapte, în jurul orei 23:50, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au oprit, pe raza localității Coruia, un autoturism. Polițiștii au identificat la volan un tânăr de 14 ani, care nu deține permis de conducere”.

Băiatul era însoțit de un tânăr, dar nu a oferit prea multe explicații. Polițiștii i-au spus că autoturismul, care ar fi fost al familiei, va rămâne în locul unde a fost oprit.

Părinții băiatului ar fi fost plecați de acasă

Localnic: ”Eu azi dimineață am trecut pe aici și era aici, era aici, am trecut pe lângă ea. Să-și facă poliția datoria, să-i oprească, mai multe controale”.

Localnic: ”Părinții îs iresponsabili, dau mașina pe mână. Copil de 14 ani, dacă omora pe cineva, dacă intra undeva și murea, mai ales că mai avea pe cineva cu el și mureau amândoi”.

Localnicii spun că părinții băiatului ar fi fost plecați de acasă.

Vecină: ”Îs duși în cursă, dar nu știu unde. Eu am crezut că e fratele cel mai mare din oraș. Eu am văzut azi că nu-i mașina, eu am crezut că o venit taică-său acasă”.

Polițiștii urmează să stabilească dacă adolescentul a sustras maşina sau dacă i-a fost oferită de cineva.

