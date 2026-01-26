Ajuns în cabina mecanicului, bărbatul a spart mai multe geamuri, a provocat daune și a activat lumina și semnalul sonor ale garniturii, alertând astfel autoritățile feroviare. Prins și dus la Poliție, el a refuzat să-și decline identitatea și a lovit o polițistă, pe care a rănit-o. În cele din urmă, bărbatul a fost dus la penitenciarul din St. Pölten, informează Kronen Zeitung.

În noaptea de duminică spre luni, în gara St. Valentin din districtul Amstetten, Austria Inferioară, a avut loc un incident neobișnuit, când un bărbat de 37 de ani a încercat să pună în funcțiune un tren care staționa, potrivit publicației austriece.

Alarmă dată în jurul orei 4 dimineața

Puțin înainte de ora 4:00 dimineața, Poliția a fost chemată la gară după ce coordonatorul de urgență al ÖBB a dat alarma. Un bărbat intrase cu puțin timp înainte într-un tren staționat, folosind un ciocan de urgență, cu intenția de a-l pune în funcțiune și de a pleca cu el, precizează sursa citată.

Bărbatul a reușit să ajungă în cabina mecanicului, unde a provocat daune materiale importante, inclusiv spargerea mai multor geamuri. Deși nu a reușit să pornească trenul, a activat luminile și semnalul sonor, fapt care a dus, cel mai probabil, la descoperirea sa, potrivit publicației austriece.

Polițistă rănită în timpul intervenției

Dus la Poliție, bărbatul a refuzat să coopereze cu oamenii legii și să-și stabilească identitatea, iar situația a devenit tensionată. În timp ce încerca să îi fie luate amprentele, o polițistă a fost brusc apucată de păr și de gât și trântită la pământ, fiind transportată la spital din cauza rănilor suferite. De asemenea, un coleg al acesteia a fost ușor rănit în timp ce încerca să intervină.

În cele din urmă, s-a stabilit că bărbatul este un cetățean român în vârstă de 37 de ani, acesta fiind dus de forțele de intervenție rapidă la penitenciarul din St. Pölten, mai arată publicația.

