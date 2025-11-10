„Parcă e leuștean”. Jandarmii din Constanța, ironizați după ce au prins un bărbat cu „o substanță vegetală”

Stiri actuale
10-11-2025 | 23:15
Substanta verde
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa

O postare a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa care anunțau prinderea unui bărbat căruia i-a căzut un pachet cu „o substanță vegetală” a devenit virală pe o rețea de socializare.

autor
Stirileprotv

Jandarmii aflați, duminică, într-o misiune de patrulare în orașul Medgidia, „au observat un bărbat, în vârstă de 39 de ani care, la apropierea patrulei s-a ferit de jandarmi și a lăsat să-i cadă un pachețel de staniol din mână.”

În pachet, jandarmii constănțeni spun că era „o substanță vegetală de culoare verde oliv, cu aspect și miros specifice substanțelor interzise.”

Bărbatul a afirmat că l-a cumpărat din Constanța, pentru consum propriu. Acesta a fost condus la sediul jandarmeriei, unde au fost întocmite actele de constatare privind o posibilă faptă de natură penală.

Citește și
masina de politie
Bărbat din Galați, împușcat de polițiști după ce a vrut să se apropie de fosta concubină. I-a amenințat și pe agenți

„Documentele, împreună cu substanțele descoperite, vor fi predate polițiștilor, pentru continuarea cercetărilor”, precizează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Jandarmii constănțeni au postat și o imagine cu „substanța vegetală de culoare verde oliv”.

Postarea a devenit virală, adunând peste 2.500 de comentarii. Cei mai mulți au scris pe un ton ironic că „substanța” descoperită de jandarmi este asemănătoare cu verdețurile care se găsesc în piețe - leuștean, oregano sau capere.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: jandarmi,

Dată publicare: 10-11-2025 23:14

Articol recomandat de sport.ro
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Aroganța lui Vinicius după ce a fost ”băgat în buzunar” de Andrei Rațiu! Cum a fost surprins brazilianul
Citește și...
Bărbat din Galați, împușcat de polițiști după ce a vrut să se apropie de fosta concubină. I-a amenințat și pe agenți
Stiri actuale
Bărbat din Galați, împușcat de polițiști după ce a vrut să se apropie de fosta concubină. I-a amenințat și pe agenți

Un bărbat de 37 de ani dintr-o comună din judeţul Galaţi, care se afla în apropierea fostei sale concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie, a fost somat de poliţişti să se îndepărteze de femeie.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Guvernul pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR
Stiri actuale
Guvernul pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR

Premierul Ilie Bolojan anunţă luni că a avut o şedinţă cu colegii din mai multe ministere, pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, el arătând că îşi propun să o depună până la finalul lunii.

Recomandări
De ce tinerii aleg timpul liber și flexibilitatea în locul siguranței financiare. La ce vârstă pleacă din casa părinților
Stiri Sociale
De ce tinerii aleg timpul liber și flexibilitatea în locul siguranței financiare. La ce vârstă pleacă din casa părinților

Tinerii din România schimbă regulile jocului pe piața muncii. Economistul Lucian Fanea a explicat pentru stirileprotv.ro cum generația Z prioritizează flexibilitatea și timpul liber, renunțând la stabilitatea căutată de generațiile anterioare.  

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Noiembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28