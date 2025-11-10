„Parcă e leuștean”. Jandarmii din Constanța, ironizați după ce au prins un bărbat cu „o substanță vegetală”

O postare a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa care anunțau prinderea unui bărbat căruia i-a căzut un pachet cu „o substanță vegetală” a devenit virală pe o rețea de socializare.

Jandarmii aflați, duminică, într-o misiune de patrulare în orașul Medgidia, „au observat un bărbat, în vârstă de 39 de ani care, la apropierea patrulei s-a ferit de jandarmi și a lăsat să-i cadă un pachețel de staniol din mână.”

În pachet, jandarmii constănțeni spun că era „o substanță vegetală de culoare verde oliv, cu aspect și miros specifice substanțelor interzise.”

Bărbatul a afirmat că l-a cumpărat din Constanța, pentru consum propriu. Acesta a fost condus la sediul jandarmeriei, unde au fost întocmite actele de constatare privind o posibilă faptă de natură penală.

„Documentele, împreună cu substanțele descoperite, vor fi predate polițiștilor, pentru continuarea cercetărilor”, precizează Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa.

Jandarmii constănțeni au postat și o imagine cu „substanța vegetală de culoare verde oliv”.

Postarea a devenit virală, adunând peste 2.500 de comentarii. Cei mai mulți au scris pe un ton ironic că „substanța” descoperită de jandarmi este asemănătoare cu verdețurile care se găsesc în piețe - leuștean, oregano sau capere.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













