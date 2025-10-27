Inovație la Poșta Olandeză: câinele-robot care livrează pachete ar putea deveni angajat permanent
Într-un viitor nu foarte îndepărtat, coletele cu marfa comandată ar putea fi transportate de roboți.
Unii vor fi umanoizi, alții vor fi câini-roboți.
Poșta olandeză testează o nouă tehnologie, cu gândul să le facă viața mai ușoară angajaților săi.
Livratorii Poștei Olandeze primesc ajutor din partea unui coleg mai puțin obișnuit... un câine robot. Misiunea lui e să care din dubă până la ușă coletele grele. Compania de stat a „angajat” și alți doi roboți, de alt tip,... însă pe termen foarte scurt.
Stephan van den Eijnden, E-commerce Director, PostNL: ”Am testat trei tipuri de roboți. Robotul umanoid, un robot utilitar - care să vină în ajutorul clienților - și un câine-robot. Acesta din urmă a fost testat la un pachetomat, ca să vedem dacă poate fi de ajutor în manevrarea coletelor. Iar umanoidul a fost testat în alimentarea pachetomatului. Dintre cei trei, câinele-robot și-a dovedit cel mai bine utilitatea și va fi testat în continuare„.
Câinele-robot poate căra mai multe colete simultan. Se deplasează independent pe trotuar și e capabil să evite obstacolele, ajutat de camere de luat vederi și senzori.
Reporter: Mai avem în acest caz nevoie de ajutorul livratorului?
Stephan van den Eijnden, E-commerce Director, PostNL: ”Rolul robotului este acela de a ajuta. Livratorul va avea și pe viitor un rol important, că interfață între robot și client„.
Câinele robot va fi testat o perioadă bună de timp, înaint ca alți „semeni” de-ai lui să primească un post cu normă întreagă la Poștă.
Stephan van den Eijnden: ”Trebuie să vedem exact în ce manieră ne poate ajuta tehnologia. Cum evoluează ea. Totuși, încă nu e suficient de avasată. Trebuie să aflăm dacă poate transporta colete foarte grele și alte asemenea lucruri. Ne așteptăm însă ca întregul proces să dureze ani. Nu va fi ceva rapid”.