Inovație la Poșta Olandeză: câinele-robot care livrează pachete ar putea deveni angajat permanent

Într-un viitor nu foarte îndepărtat, coletele cu marfa comandată ar putea fi transportate de roboți.

Unii vor fi umanoizi, alții vor fi câini-roboți.

Poșta olandeză testează o nouă tehnologie, cu gândul să le facă viața mai ușoară angajaților săi.

Livratorii Poștei Olandeze primesc ajutor din partea unui coleg mai puțin obișnuit... un câine robot. Misiunea lui e să care din dubă până la ușă coletele grele. Compania de stat a „angajat” și alți doi roboți, de alt tip,... însă pe termen foarte scurt.



Stephan van den Eijnden, E-commerce Director, PostNL: ”Am testat trei tipuri de roboți. Robotul umanoid, un robot utilitar - care să vină în ajutorul clienților - și un câine-robot. Acesta din urmă a fost testat la un pachetomat, ca să vedem dacă poate fi de ajutor în manevrarea coletelor. Iar umanoidul a fost testat în alimentarea pachetomatului. Dintre cei trei, câinele-robot și-a dovedit cel mai bine utilitatea și va fi testat în continuare„.

Câinele-robot poate căra mai multe colete simultan. Se deplasează independent pe trotuar și e capabil să evite obstacolele, ajutat de camere de luat vederi și senzori.



Reporter: Mai avem în acest caz nevoie de ajutorul livratorului?

Stephan van den Eijnden, E-commerce Director, PostNL: ”Rolul robotului este acela de a ajuta. Livratorul va avea și pe viitor un rol important, că interfață între robot și client„.



Câinele robot va fi testat o perioadă bună de timp, înaint ca alți „semeni” de-ai lui să primească un post cu normă întreagă la Poștă.

Stephan van den Eijnden: ”Trebuie să vedem exact în ce manieră ne poate ajuta tehnologia. Cum evoluează ea. Totuși, încă nu e suficient de avasată. Trebuie să aflăm dacă poate transporta colete foarte grele și alte asemenea lucruri. Ne așteptăm însă ca întregul proces să dureze ani. Nu va fi ceva rapid”.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













