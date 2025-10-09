De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”

09-10-2025 | 19:26
Posta Romana

Poșta Română anunță că se relansează și a schimbat sigla. „Cea vechea nu mai reprezenta activitatea companiei", spune directorul poștei, așa că era nevoie de o nouă viziune.

autor
Larisa Antal

48.000 de euro a costat proiectul noului brand. Iar cheltuielile nu se opresc aici. Sigla va fi montată pe mașini, în sedii și pe uniforme. Între timp, multe oficii poștale din țară sunt învechite, iar clienții se plâng de aglomerație și întârzieri la livrarea coletelor.

Așa arată noua siglă pe care o vom vedea lipită pe sediile, mașinile și uniformele angajaților Poștei Române. Un scris simplu, îngroșat, fără spații, care a stârnit multe reacții în mediul online. Este primul pas spre schimbare, a spus directorul poștei într-un discurs citit atent de pe foaie.

Valentin Ștefan, directorul Poștei Române: „Poate vă întrebați de ce Poșta Română a ales să facă o schimbare radicală în identitatea sa vizuală. Suntem încăpățânați, tenace și loiali. Și da, suntem în tranziție de la tradiție la modernitate.”

Hidro
Companiile din energie aduc cele mai mari profituri statului, în timp ce altele rezistă cu greu datorită subvențiilor

O tranziție care a costat compania 48.000 de euro. Firma care s-a ocupat de proiect a avut nevoie de 17 săptămâni să gândească noua siglă care a fost aleasă după mai multe serii de interviuri cu angajații poștei. Goarna de pe vechea siglă a fost eliminată pentru că nu mai era actuală.

Dochița Zenoveiov, reprezentantul companiei de branding: „Goarna nu mai era încăpătoare, mă strângea, m-am îngrășat ca organizație și plesnea. Ne-am imaginat că este coletul care se mișcă și astfel colegii mei din design au ajuns la această identitate. De ce am unit literele și de ce le-am umplut? Pentru că poșta e mai mult decât servicii poștale. Le-am conectat ca să oferim o infrastructură, nu le-am scris drept, ci le-am făcut un pic neliniar ca să dăm ideea asta de agilitate.”

Vom regăsi noua sigla pe toate maşinile poştei.

În flota Poștei Române sunt undeva la 1.300 de mașini. Dacă facem un calcul, reprezentanții companiei trebuie să mai plătească 65.000 de euro, cel puțin. Asta în condițiile în care, potrivit directorului poștei, costul pentru o singură mașină este cuprins între 50 și 100 de euro.

Între timp, clienții se plâng de felul în care arată multe oficii poștale din țară, de serviciile prea puțin digitalizate, aglomerație și întârzieri la primirea coletelor.

Clientă: „Spațiile par abandonate... personalul și el ar mai merita schimbat.”

Clientă: „Aici am observat că se plătește doar cash și uneori sunt sume mari și m-a încurcat puțin.”

Conducerea Postei estimează că va cheltui între 10 și 15 milioane de euro, în următorii doi ani, pentru modernizarea oficiilor poştale, în condiţiile în care profitul companiei de stat anul trecut a fost de 85 de milioane de lei. Aşa că schimbările majore momentan sunt doar promisiuni.

