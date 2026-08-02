Că interesul este crescut ne arată și datele oferite de un comerciant online, care spune că vânzările sale de porumb zaharat s-au majorat în mai și iunie cu 150%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

La prima vedere, seamănă cu tentaculele de caracatiță. În realitate, sunt așa-numitele coaste de porumb, care au ajuns printre cele mai populare preparate din meniul unui restaurant din Cluj-Napoca. O porție costă 49 de lei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Aici, în locul clasicului știulete, porumbul este tăiat pe lungime și transformat în așa-numitele coaste. Este crocant, dulce și e servit cu un dressing de busuioc care îi dă un gust aromat și intens.”

Porumbul, reinterpretat în combinații inedite

În alt local, boabele fierte apoi coapte sunt trecute prin ulei cu paprika, asezonate cu un sos brun și așezate lângă piure și carne de pui. Porția costă 46 de lei, iar varianta clasică de porumb cu unt, sare și boia - 14 lei.

Sorin Manea, bucătar: „A fost adăugat și porumb simplu, că a fost și cerere destul de mare, mai ales seara, când lumea vrea să mănânce ceva mai lejer.”

La brunch, în acest restaurant, porumbul este gătit cu parmezan. Costă 36 de lei porția.

Anabelle Ianzer, reprezentant restaurant: „Se taie așa în bucăți, se servește cu un sos lime care e destul de fresh, puțin picant.”

În piață, știuletele costă 2 - 3 lei bucata, iar clienții nu sunt pretențioși.

Femeie: „Îl mănânc așa fiert. Gust înainte o boabă și dacă e dulce iau, dacă nu, nu iau.”

Tot fiert este mâncat și pe litoral, direct pe plajă. Prețul ajunge și la 20 de lei bucata.

Femeie: „Am cumpărat pentru copii și după am zis să îmi iau și eu unul, că e foarte mult.”

Specialiștii recomandă combinații echilibrate

Porumbul folosit în bucătărie este cel dulce sau zaharat. Conține aproximativ 10-12 grame de zaharuri naturale.

Evelin Papp, dietetician autorizat și doctorand: „Recomand să integrăm și fibre și proteine. Asta poate să reducă curba glicemică și e mult mai sănătos pentru noi.”

Datele unui retailer online, care livrează în Ploiești, București și Ilfov, arată că porumbul se vinde mai bine ca anul trecut.

Anca Maria Popescu, reprezentant al unui retailer online: „Din mai și până în iunie am văzut o creștere a consumului cam de 7 ori, iar față de anul trecut am înregistrat cam 150% peste aceeași lună a anului trecut.”

Comisia Europeană estimează și o creștere a producției de porumb, de până la 8,8 milioane de tone în 2026 în Uniune.