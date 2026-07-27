”Omologul meu polonez, Radek Sikorski, mi-a transmis condamnarea fermă a Poloniei faţă de recentele incursiuni ilegale în spaţiul aerian al României. Am discutat despre performanţa piloţilor Armatei Române şi despre fragmentele dronei ruseşti recuperate de pe teritoriul nostru, despre răspunsul diplomatic al ţărilor noastre faţă de Federaţia Rusă, consolidarea pachetelor de sancţiuni europene, coordonarea strânsă în cadrul NATO şi intensificarea colaborării între statele de pe Flancul Estic — o prioritate diplomatică şi militară comună”, a transmis, luni seară, Oana Ţoiu, întrr-un mesaj postat pe reţeaua X.

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, afirmă că s-a agreat în cadrul celui mai recent Consiliu al Miniştrilor de Externe o coordonare intensificată pentru securitatea maritimă între ţările baltice şi cele riverane Mării Negre, domeniu în care Polonia joacă un rol esenţial.

”România şi Polonia au o tradiţie de peste un secol de sprijin reciproc, inaugurată prin alianţa defensivă interbelică din 1921. Înţelegerea şi asumarea istoriei comune ne oferă o viziune clară pentru viitor”, a mai transmis Oana Ţoiu.

Reacția Rusiei după ce România a expulzat un diplomat

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat luni la MAE, ca reacţie fermă la violările repetate ale spaţiului aerian al României, din perioada 24-26 iulie, i s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, în judeţul Buzău, şi i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil, având obligaţia de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.

De asemenea, MAE l-a chemat la Bucureşti pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova.

Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, consideră ”o punere în scenă propagandistică” faptul că a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, unde i s-a transmis un protest în legătură cu prezenţa unor drone ruseşti, care au încălcat frontierele aeriene ale ţării în perioada 24-26 iulie.