Un fost ministru cere retragerea cetățeniei moldovenești lui Dan Dungaciu. Liderul AUR, alături de oficiali ai Kremlinului

Stiri Politice
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Fostul ministru moldovean al Apărării, Anatol Șalaru, îi cere președintei Maia Sandu retragerea cetățeniei moldovenești lui Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR. Politicianul român prorus este prezentat alături de oficiali ai Kremlinului. 

autor
Cristian Anton

Fostul ministru moldovean al Apărării Anatol Şalaru, care de-a lungul timpului a avut mai multe opinii critice şi dezvăluiri vizând membri ai AUR, inclusiv pe liderul partidului, George Simion, afirmă într-o postare pe Facebook că poate este timpul ca preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, să analizeze posibilitatea retragerii cetăţeniei moldoveneşti lui Dan Dungaciu, prim-vicepreşedinte AUR, pentru declaraţii conform cărora Republica Moldova nu ar mai trebui ajutată, ”ci doar tratată ca o simplă afacere printr-un posibil viitor fond de investiţii”, scrie News.ro.

Recent, într-un interviu, Şalaru l-a numit pe Dungaciu ”un idiot util al lui Putin”. ”Dacă ne uităm doar la declaraţiile lui Dan Dungaciu, cei care mai sunt în AUR acolo, George Simion, alt idiot util este Valeriu Munteanu, deci fără să le cunoşti biografia, fără să cunoşti nimic altceva, doar dacă te uiţi la declaraţiile lor, spui: bă, ăştia sunt trimişi de Putin în România, ăştia fac politica lui Putin, ăştia sunt pro-ruşi, sută la sută”, a susţinut el.

"Declaraţiile lui Dan Dungaciu despre faptul că Republica Moldova nu ar mai trebui ajutată, ci doar tratată ca o simplă afacere printr-un posibil viitor fond de investiţii, din care "ar avea de câştigat" atât Chişinăul, cât şi Bucureştiul, sunt greu de înţeles dat fiind relaţiile economice moldo-române. România are investiţii directe în Republica Moldova de aproximativ 480 de milioane de euro (ISD), la care se adaugă circa 350 de milioane de euro reprezentând capitalul celor puţin peste 1.500 de firme româneşti. Aceste investiţii generează peste 30.000 de locuri de muncă. Republica Moldova trebuie ajutată pentru că este parte a României şi ajutând această bucată românească de pământ România se ajută pe sine. Republica Moldova nu mai este de mult o problemă externă pentru România, ci una internă, iar securitatea României nu mai începe la Prut, ci la Nistru", scrie Şalaru pe Facebook.

Oficiali ai Kremlinului, invitați special de Dan Dungaciu la Chișinău

El afirmă că, din păcate, aceste afirmaţii vin din partea unui om care, în iulie 2010, dobândea cetăţenia Republicii Moldova, depunând jurământul de credinţă în faţa lui Dorin Chirtoacă, al cărui unchi, Mihai Ghimpu, îi acordase această cetăţenie. În urma acordării cetăţeniei moldovenşti Dan Dungaciu devine consilier al preşedintelui interimar Mihai Ghimpu chiar pe probleme de integrare europeană.

"Atunci care ar fi motivaţia pentru care de ceva timp Dan Dungaciu atacă din poziţia de lider AUR Republica Moldova şi puterea de la Chişinău? O explicaţie o reprezintă ceea ce s-a întâmplat în Chişinău la începutul anului 2026", explică fostul ministru.

El relatează că, la 15 ianuarie 2026, Dan Dungaciu şi-a lansat la Chişinău cartea despre Donald Trump, iar printre invitaţii săi "importanţi" se numărau reprezentanţi ai Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău, ai PSRM, condus de Igor Dodon, şi ai MAN, partidul condus de Ivan Ceban, primarul Chişinăului.

El prezintă imagini în care susţine că apare Rvacev Oleg Valentinovici, care figurează ca ataşat în cadrul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău şi este, totodată, cel de-al treilea reprezentant al Federaţiei Ruse în Comisia Unificată de Control (CUC), organism care asigură implementarea Acordului de încetare a focului pe Nistru.

"Funcţia deţinută indică în mod clar apartenenţa sa la GRU", notează Anatol Şalaru.

Un al doilea "invitat" la lansarea de carte este Daniil Zaharov, care îl asistă pe ambasadorul rus Oleg Ozerov în activităţile desfăşurate în Transnistria şi Găgăuzia. Mai jos sunt fotografii în care acesta apare în Transnistria şi Găgăuzia alături de ambasadorul Federaţiei Ruse acreditat la Chişinău, mai spune fostul ministru.

Din partea lui Igor Dodon şi a PSRM a participat Adrian Albu, fost candidat al PSRM la Primăria Chişinău şi despre care presa a publicat înregistrări audio în care acesta comunica cu Iurie Gudilin, prezentat drept agent FSB, în contextul susţinerii lui Alexandr Stoianoglo. Înregistrările audio se află în posesia redacţiei Deschide.md, precizează Şalaru.

Din partea lui Ivan Ceban, primarul municipiului Chişinău, declarat indezirabil de către România şi, ulterior, în spaţiul Schengen, a participat deputatul MAN Gaik Vartanean, considerat unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Ion Ceban, mai spune el.

”Un idiot util al lui Putin”

"Toate aceste personalităţi "iubitoare" de România au venit exclusiv la invitaţia lui Dan Dungaciu. Privind fotografiile de mai jos şi analizând comportamentul AUR, în frunte cu George Simion, refuzul de a vota pentru doborârea dronelor ruseşti, votul negativ împotriva sprijinirii SUA, precum şi lipsa condamnării Federaţiei Ruse ale cărei drone ne tot "vizitează", putem parafraza titlul unei cărţi a lui Dan Dungaciu: "Rusia ante portas". Poate că este timpul ca preşedintele Maia Sandu să analizeze posibilitatea retragerii cetăţeniei moldoveneşti lui Dan Dungaciu aşa cum i-a retras-o şi lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al SIS, cu care Dungaciu începe să semene din ce în ce mai mult", conchide fostul ministru al Apărării din Republica Moldova.

Recent, într-un interviu, Şalaru l-a numit pe Dungaciu "un idiot util al lui Putin".

" Dan Dungaciu se află-n treabă. Lui îi place să vorbească fără să aducă argumente. Lansează nişte ipoteze idioate. România are o datorie morală faţă de Republica Moldova, dar apar nişte idioţi utili ai lui Putin, cum este Dan Dungaciu, care, deşi până acum spunea că noi suntem fraţi şi aşa mai departe, el şi s-a însurat la Chişinău, eu o cunosc pe soţia lui de aici, dar el acum, el şi George Simion, ăştia de la AUR, care văd că nu se bucură de popularitate în Republica Moldova, promovează politica rusă. Dacă ne uităm doar la declaraţiile lui Dan Dungaciu, cei care mai sunt în AUR acolo, George Simion, alt idiot util este Valeriu Munteanu, deci fără să le cunoşti biografia, fără să cunoşti nimic altceva, doar dacă te uiţi la declaraţiile lor, spui: bă, ăştia sunt trimişi de Putin în România, ăştia fac politica lui Putin, ăştia sunt pro-ruşi, sută la sută. Deşi ei spun că nu, noi nu suntem, dar ei sunt anti-ucraineni, anti-europeni, anti-NATO, pro-Putin", a spus el într-un interviu acordat jurnalistului Nicolae Chicu şi citat de cotidianul.md.

Șalaru: Dan Dungaciu este pur și simplu un trădător. Rușii se folosesc de asemenea idioți utili cum e Șoșoacă, George Simion, Călin Georgescu, Dan Dungaciu

Fostul ministru al Apărării susţine că poziţiile exprimate de Dan Dungaciu nu sunt întâmplătoare şi îl acuză că, de-a lungul carierei sale, a acţionat constant împotriva intereselor României şi ale parcursului european al Republicii Moldova.

"Dan Dungaciu, dacă ar fi plătit de altcineva să declare că Putin este cel mai mare duşman al lumii, el va trece în altă tabără imediat. El a fost undeva şi pe la Guvern, nu a trecut nu ştiu ce, nu l-au ţinut mult, l-au dat afară. Dan Dungaciu, oriunde a fost, el a făcut ceea ce ştie mai bine. A făcut escrocherii şi a fost împotriva statului român şi a românilor pro-europeni. Iar astăzi el este pur şi simplu un trădător. Ce să vrei să aştepţi de la Dan Dungaciu? Pe unde a fost, a avut dosare penale. De exemplu, acelaşi Institut de Sociologie de la Academia Română. Iar ruşii se folosesc de asemenea idioţi utili şi promovează tot felul de personaje, cum e Şoşoacă, cum e George Simion, Călin Georgescu, Dan Dungaciu. Ruşii îi folosesc pentru a transmite narativele astea propriilor cetăţeni. Că, uitaţi-vă, noi suntem puternici. Noi avem parteneri în Europa. Mai răbdaţi încă câţiva ani de război şi de lipsuri, şi de lipsă de benzină şi de tot, că vedeţi ce a spus Dan Dungaciu. În curând noi vom învinge.", a declarat Anatol Şalaru.

Dan Dungaciu a declarat, la jumătatea lunii iulie, că România nu ar mai trebui să trimită bani în afara graniţelor atât timp cât are mari probleme economice acasă.

"Deficitele economice sunt cele care sunt. România opreşte orice finanţare externă, că este vorba de Ucraina, că este vorba de Republica Moldova. Republica Moldova se va finanţa, din punctul nostru de vedere, doar prin fondul de Investiţii Moldova pe care noi l-am propus. Este o legislaţie în Parlament, fondul Moldova adică investiţii eficiente şi pentru România şi pentru Republica Moldova şi atât. Nu bani gratis, nu bani despre care nici nu ştim unde ajung şi cum ajung. Nu ştim de foarte multe ori cum sunt folosiţi. De multe ori sunt folosiţi din perspectivă strict politică. Orice finanţare în exterior trebuie să fie oprită cel puţin cât România are problemele economice pe care le are. Din punctul meu de vedere este absurd să pui în cârca cetăţeanului român sume enorme de bani care, între noi fie vorba, nici măcar nu le ştim," a explicat el.

Dan Dungaciu, expert in geopolitica, pentru StirileProTV: Care ar putea fi urmarile prabusirii avionului in Ucraina

Sursa: News.ro

Etichete: retragere, cetățenie, Republica Moldova, dan dungaciu, tradare,

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