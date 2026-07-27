Pope a anunţat că va comunica stadiul negocierilor de la Palatul Cotroceni şi celorlalţi membri de sindicat, scrie Agerpres.

„Suntem obligaţi să le comunicăm stadiul negocierilor. În Consiliul Naţional noi nu vom pune pe masă dorinţa noastră de suspendare, de amânare, de închidere a grevei, vom comunica pur şi simplu stadiul discuţiilor pe care noi le avem în acest moment şi pe care le-am avut la cel mai înalt nivel”, a spus el.

Potrivit acestuia, pentru Guvern şi pentru Administraţia Prezidenţială „ar fi de preferat” să nu fie grevă marţi.

„Am discutat şi despre coeficienţi, şi despre continuitate, despre plafonarea sporurilor, n-am bătut nimic definitiv în cuie. Doar am pus pe masă aceste discuţii. (...) Pentru Guvern şi pentru Administraţia Prezidenţială ar fi de preferat să nu facem greva de mâine”, a susţinut el.

Cseke Attila: Discuțiile tehnice vor continua marți

La rândul său, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a făcut referire la ceea ce s-a discutat la Cotroceni, la întâlnirea cu reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale, Radu Burnete.

„Este vorba despre trecerea personalului TESA pe anexa 7 în loc de anexa 8, care este o modificare mai favorabilă acestei categorii de personal, este vorba despre dispoziţii tranzitorii care se vor introduce astfel încât cei care sunt pe influenţe salariale să aibă asigurate în continuare acele venituri care sunt şi astăzi pe Legea 153, este vorba despre reglementarea treptată a sporului de condiţii periculoase, ceea ce a fost o solicitare şi a Sanitas şi a Federaţiei 'Solidaritatea Sanitară'. Urmează ca mâine să continuăm la nivel tehnic discuţiile”, a afirmat ministrul.

El a menţionat că, în urma propunerilor Ministerului Sănătăţii, care au fost în aşteptarea sindicatelor, „în scurt timp, poate chiar în această seară”, liderii de sindicat vor avea o „consfătuire” în Consiliul Naţional şi vor analiza împreună ce s-a discutat la Palatul Cotroceni.