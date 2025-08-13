Exasperați de românii care parchează ilegal, polițiștii bulgari au apelat la cei din România. Peste 100 de amenzi în 2 zile

Pe litoralul sălbatic al Bulgariei, în zone precum Durankulak și Șabla, polițiștii români au fost chemați în sprijinul colegilor bulgari pentru controale în ariile protejate.

Decizia vine după ce s-a constatat că majoritatea celor amendați pentru campare ilegală sunt turiști de la noi.

În nordul litoralului bulgăresc - aproape de granița cu România, pe plaja sălbatică de la Durankulak linia de coastă se întinde pe kilometri întregi, fără construcții sau plaje amenajate.

Aici este strict interzis să campezi, să parchezi mașina sau să aprinzi focul direct pe dune. Cu toate acestea, în ultimele zile, inspectorii bulgari, împreună cu polițiști români, au găsit rulote și corturi instalate chiar în mijlocul zonei protejate, unele la doar câțiva metri de apă. În doar două zile, au fost aplicate peste 100 de amenzi, majoritatea turiștilor sancționați fiind români. Autoritățile spun că verificările vor continua pe toată durata sezonului estival, urmând ca de anul viitor să fie zilnice, din 1 mai până la 30 septembrie.

Plaja sălbatică de la Durankulak face parte dintr-o arie protejată, unde dunele de nisip și vegetația sunt strict conservate. Aici au descins inspectorii Direcției Bazinului Mării Negre, împreună cu polițiști bulgari și români.

Martor: „Au venit mașini din două direcții - stânga, dreapta. N-au iertat nimic.”

Martor: „Mașinile fugiseră de pe plajă și erau parcate grămadă pe asfalt și așa am înteles că fuseseră autoritățile."

Pe lângă corturi și rulote, inspectorii au găsit mașini parcate pe dune, în ciuda panourilor de avertizare montate în zonă.

Tânăr: „N-am văzut nicăieri astfel de panouri aici. Am văzut mașinile că circulă pe aici fără probleme.”

Controale au fost făcute și la Ezerets și Krapets. Unii turiști au fost avertizați să își mute vehiculele, alții au fost amendați direct.

Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 90% dintre cei sancționați în această acțiune sunt români.

Ivor Dimitrov, reprezentant al ministerului Mediului din Bulgaria: „Scopul inspecțiilor noastre este să monitorizăm și să prevenim acte ilegale în aceste peisaje naturale deosebit de frumoase. Cea mai frecventă scuză pe care o auzim este lipsa de informații sau necunoașterea legii. De multe ori, panourile de avertizare sunt îndepărtate, ceea ce împiedică informarea celorlalți turiști.”

Trifon Boicev, reprezentant al ministerului de Interne din Bulgaria: „Distrugerea acestor formațiuni naturale este o infracțiune, în sensul Codului Penal. Pedeapsa poate fi de până la trei ani de închisoare, cu suspendare, și amendă.”

Amenzile pot merge până la 5.000 de leva - în jur de 12.000 de lei.

