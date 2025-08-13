Exasperați de românii care parchează ilegal, polițiștii bulgari au apelat la cei din România. Peste 100 de amenzi în 2 zile

Stiri actuale
13-08-2025 | 19:56
×
Codul embed a fost copiat

Pe litoralul sălbatic al Bulgariei, în zone precum Durankulak și Șabla, polițiștii români au fost chemați în sprijinul colegilor bulgari pentru controale în ariile protejate.

autor
Ina Popescu

Decizia vine după ce s-a constatat că majoritatea celor amendați pentru campare ilegală sunt turiști de la noi.

În nordul litoralului bulgăresc - aproape de granița cu România, pe plaja sălbatică de la Durankulak linia de coastă se întinde pe kilometri întregi, fără construcții sau plaje amenajate.

Aici este strict interzis să campezi, să parchezi mașina sau să aprinzi focul direct pe dune. Cu toate acestea, în ultimele zile, inspectorii bulgari, împreună cu polițiști români, au găsit rulote și corturi instalate chiar în mijlocul zonei protejate, unele la doar câțiva metri de apă. În doar două zile, au fost aplicate peste 100 de amenzi, majoritatea turiștilor sancționați fiind români. Autoritățile spun că verificările vor continua pe toată durata sezonului estival, urmând ca de anul viitor să fie zilnice, din 1 mai până la 30 septembrie.

Plaja sălbatică de la Durankulak face parte dintr-o arie protejată, unde dunele de nisip și vegetația sunt strict conservate. Aici au descins inspectorii Direcției Bazinului Mării Negre, împreună cu polițiști bulgari și români.

Citește și
romania bulgaria
Bulgaria și România sunt statele UE cu cel mai mic cost al vieții. La ce capitol avem cele mai mici prețuri din toată Uniunea

Martor: „Au venit mașini din două direcții - stânga, dreapta. N-au iertat nimic.”

Martor: „Mașinile fugiseră de pe plajă și erau parcate grămadă pe asfalt și așa am înteles că fuseseră autoritățile."

Pe lângă corturi și rulote, inspectorii au găsit mașini parcate pe dune, în ciuda panourilor de avertizare montate în zonă.

Tânăr: „N-am văzut nicăieri astfel de panouri aici. Am văzut mașinile că circulă pe aici fără probleme.”

Controale au fost făcute și la Ezerets și Krapets. Unii turiști au fost avertizați să își mute vehiculele, alții au fost amendați direct.

Potrivit autorităților din Bulgaria, peste 90% dintre cei sancționați în această acțiune sunt români.

Ivor Dimitrov, reprezentant al ministerului Mediului din Bulgaria: „Scopul inspecțiilor noastre este să monitorizăm și să prevenim acte ilegale în aceste peisaje naturale deosebit de frumoase. Cea mai frecventă scuză pe care o auzim este lipsa de informații sau necunoașterea legii. De multe ori, panourile de avertizare sunt îndepărtate, ceea ce împiedică informarea celorlalți turiști.”

Trifon Boicev, reprezentant al ministerului de Interne din Bulgaria: „Distrugerea acestor formațiuni naturale este o infracțiune, în sensul Codului Penal. Pedeapsa poate fi de până la trei ani de închisoare, cu suspendare, și amendă.”

Amenzile pot merge până la 5.000 de leva - în jur de 12.000 de lei.

Un șofer a fost filmat în Galați când intră pe contrasens și lovește o mașină, apoi fuge de la locul accidentului

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, turisti, Bulgaria,

Dată publicare: 13-08-2025 19:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
NEWS ALERT Doliu în fotbalul românesc! A murit omul care a reușit o performanță istorică
Citește și...
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români. Câte amenzi au fost date
Stiri externe
Peste 90% dintre cei care parchează ilegal în zonele protejate din Bulgaria sunt turişti români. Câte amenzi au fost date

Peste 150 de amenzi au fost date săptămâna trecută în nordul litoralului bulgar al Mării Negre, în cadrul unor controale cerute de ministrul Mediului, Manol Genov, pentru parcări ilegale, transmite agenția BGNES.

Bulgaria și România sunt statele UE cu cel mai mic cost al vieții. La ce capitol avem cele mai mici prețuri din toată Uniunea
Stiri Economice
Bulgaria și România sunt statele UE cu cel mai mic cost al vieții. La ce capitol avem cele mai mici prețuri din toată Uniunea

România are în continuare printre cele mai mici prețuri din UE la categoriile majore de consum, conform celor mai recente date ale Eurostat. Bulgaria este în continuare „campioană” incontestabilă la acest capitol.

Cum vor bulgarii să scape de pericolul creșterii prețurilor, când trec la euro. Toate magazinele sunt obligate să facă asta
Stiri externe
Cum vor bulgarii să scape de pericolul creșterii prețurilor, când trec la euro. Toate magazinele sunt obligate să facă asta

Toţi retailerii din Bulgaria sunt obligaţi, începând din 8 august, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva, cât şi în euro, cerinţa aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice şi unităţilor comerciale online, informează Novinite.

Recomandări
Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie
Stiri Economice
Bolojan a dat termen o săptămână instituțiilor din subordinea Guvernului să anunțe câți oameni dau afară și ce sporuri taie

Premierul Ilie Bolojan le-a cerut miercuri reprezentanților instituțiilor din subordinea Guvernului ca până, la finalul săptămânii viitoare să vină cu propuneri de reorganizare, inclusiv concedieri și tăieri de sporuri.  

Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
Stiri externe
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace

Aliaţii europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri preşedintelui american Donald Trump cinci condiţii a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia.

Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană
Stiri Politice
Cum vrea Guvernul să descurajeze multinaționalele în a-și mai exporta profiturile. Metoda americană

Guvernul își îndreaptă ochii spre mediul de afaceri. Multinaționalele vor fi descurajate să-și mai exporte profiturile și doar această măsură ar putea aduce până la 2 miliarde de lei în plus la buget.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 August 2025

48:30

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12