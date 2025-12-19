Polițiștii fac schimb de uniforme pe Facebook, din cauza calității slabe a echipamentelor: „O situație absurdă”

La patru ani de la schimbarea oficială a uniformei, Poliția Română nu reușește să asigure nici acum echiparea agenților, care au ajuns să facă schimb de piese pe rețelele sociale, susține Sindicatul Europol.

Sindicatul Europol atrage atenția, într-o postare publicată pe Facebook, asupra situației pe care o consideră „absurdă” din cadrul Poliției Române, unde agenții sunt nevoiți să facă schimburi de elemente de uniformă pe grupurile de pe Facebook pentru a-și putea desfășura activitatea.

Potrivit sindicatului, la patru ani de la demararea procesului de schimbare a uniformei, instituția nu a finalizat procedurile necesare și nu a reușit să creeze un flux normal de aprovizionare.

În acest context, polițiștilor nu li se pun la dispoziție elemente suplimentare de uniformă, deși cota primită se deteriorează rapid în timp.

În plus, o parte dintre piesele aflate în dotare sunt descrise ca fiind de calitate slabă.

Cu toate acestea, instituția refuză să aloce repere noi, invocând lipsa stocurilor suficiente din depozite. Achiziția directă de la firme private este, de asemenea, interzisă, au mai precizat sindicaliștii.

Consecința directă este că fiecare polițist este împins să apeleze la schimburi informale între colegi, un fenomen descris de Europol drept un adevărat „comerț la negru”, practicat doar pentru a evita situația de a se prezenta în fața cetățenilor într-o ținută improprie.

Sindicatul subliniază că incapacitatea instituției de a-și echipa propriii angajați ridică semne serioase de întrebare asupra funcționării sistemului și asupra respectului față de profesia de polițist.

Reacțiile internauților

Valul de comentarii nu a întârziat să apară în urma postării.

„Am spălat uniformele vechi 20 ani și încă arătau bine,acum le spăl la mana pe cele noi,fara sa le storc și arată groaznic !Toate sunt sintetice,se dezlipesc "abțibildurile" că altfel nu pot sa le zic,sunt o rușine!,” s-a plâns o femeie.

O altă persoană a ținut să sublinieze pasivitatea care domină în mai multe instituții.

„În toate instituțiile statului există "nșpe" mii de probleme,lipsuri etc. Interesează pe cineva?! Nu. Vina?! A noastră,a tuturor pt ca acceptam tacit tot ce se întâmplă.”

