Polițiștii fac schimb de uniforme pe Facebook, din cauza calității slabe a echipamentelor: „O situație absurdă”

Stiri actuale
19-12-2025 | 14:27
Uniforme polițiști
Facebook/ Sindicatul Europol

La patru ani de la schimbarea oficială a uniformei, Poliția Română nu reușește să asigure nici acum echiparea agenților, care au ajuns să facă schimb de piese pe rețelele sociale, susține Sindicatul Europol.

autor
Claudia Alionescu

Sindicatul Europol atrage atenția, într-o postare publicată pe Facebook, asupra situației pe care o consideră „absurdă” din cadrul Poliției Române, unde agenții sunt nevoiți să facă schimburi de elemente de uniformă pe grupurile de pe Facebook pentru a-și putea desfășura activitatea.

Potrivit sindicatului, la patru ani de la demararea procesului de schimbare a uniformei, instituția nu a finalizat procedurile necesare și nu a reușit să creeze un flux normal de aprovizionare.

În acest context, polițiștilor nu li se pun la dispoziție elemente suplimentare de uniformă, deși cota primită se deteriorează rapid în timp.

Citește și
pasaport
„Fabrica de români”, destructurată de procurori. Cinci ucraineni au fost plasați sub control judiciar

În plus, o parte dintre piesele aflate în dotare sunt descrise ca fiind de calitate slabă.

Cu toate acestea, instituția refuză să aloce repere noi, invocând lipsa stocurilor suficiente din depozite. Achiziția directă de la firme private este, de asemenea, interzisă, au mai precizat sindicaliștii. 

Consecința directă este că fiecare polițist este împins să apeleze la schimburi informale între colegi, un fenomen descris de Europol drept un adevărat „comerț la negru”, practicat doar pentru a evita situația de a se prezenta în fața cetățenilor într-o ținută improprie.

Sindicatul subliniază că incapacitatea instituției de a-și echipa propriii angajați ridică semne serioase de întrebare asupra funcționării sistemului și asupra respectului față de profesia de polițist.

Reacțiile internauților

Valul de comentarii nu a întârziat să apară în urma postării. 

„Am spălat uniformele vechi 20 ani și încă arătau bine,acum le spăl la mana pe cele noi,fara sa le storc și arată groaznic !Toate sunt sintetice,se dezlipesc "abțibildurile" că altfel nu pot sa le zic,sunt o rușine!,” s-a plâns o femeie. 

O altă persoană a ținut să sublinieze pasivitatea care domină în mai multe instituții. 

„În toate instituțiile statului există "nșpe" mii de probleme,lipsuri etc. Interesează pe cineva?! Nu. Vina?! A noastră,a tuturor pt ca acceptam tacit tot ce se întâmplă.”

Veste proastă pentru Sorin Oprescu pe final de an. Decizia luată de ÎCCJ în privința fostului primar fugit în Grecia

Sursa: StirilePROTV

Etichete: europol, sindicat, uniforme, Polițiști,

Dată publicare: 19-12-2025 14:20

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
„Fabrica de români”, destructurată de procurori. Cinci ucraineni au fost plasați sub control judiciar
Stiri actuale
„Fabrica de români”, destructurată de procurori. Cinci ucraineni au fost plasați sub control judiciar

Cinci dintre ucrainenii acuzați de procurorii Parchetului General că ar fi pus la cale cea mai eficientă „fabrică” de acte false au fost plasați joi seara sub control judiciar.

Catedrala Națională se redeschide pentru public. Programul anunțat de Patriarhia Română
Stiri actuale
Catedrala Națională se redeschide pentru public. Programul anunțat de Patriarhia Română

Catedrala Naţională va fi deschisă zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00, în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, anunţă Patriarhia Română.

Incident grav la târgul de Crăciun din Pitești. O femeie a fost lovită de un tranuleț care plimba copii
Stiri actuale
Incident grav la târgul de Crăciun din Pitești. O femeie a fost lovită de un tranuleț care plimba copii

Incident grav, joi seară, în centrul Piteștiului. O femeie de 72 de ani a fost lovită de trenulețul din târgul de Crăciun.

Recomandări
Radu Miruţă la Apărare şi Irineu Darău la Economie. USR a validat propunerile de miniștri
Stiri Politice
Radu Miruţă la Apărare şi Irineu Darău la Economie. USR a validat propunerile de miniștri

Comitetul Politic al USR a validat, vineri, nominalizarea miniștrilor Radu Miruță la Apărare și Irineu Darău la Economie.

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-ar putea întoarce în partidul liberalilor în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan
Stiri Politice
Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, s-ar putea întoarce în partidul liberalilor în 2026. Anunțul lui Ilie Bolojan

Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, în prezent președinte al partidului Forța Dreptei, s-ar putea întoarce în PNL în 2026, cu o funcție importantă.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”
Stiri externe
Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Președintele rus Vladimir Putin și-a început vineri în jurul prânzului, la Moscova, sesiunea televizată anuală cu întrebări și răspunsuri, de sfârșit de an, în carea trecut în revistă rezultatele înregistrate în 2025.

Top citite
1 dominic fritz
Facebook/Dominic Fritz
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 19 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
3 politie japonia
Shutterstock
Stiri externe
O japoneză de 76 de ani a ținut cadavrul fiicei sale într-un dulap și apoi într-un congelator timp de 20 de ani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Decembrie 2025

49:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28