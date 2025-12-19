Horoscop 20 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va pregăti un anunț de logodnă

Horoscop 20 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună nouă, cu provocări. O să accelerăm ritmul ca să lichidăm restanțele, să ne pregătim la patru ace de sărbători, să nu ne lipsească nimic din ce ne-am propus.

Vibrația zilei este 2 și o să facem echipă cu cel de lângă noi, să ne unim forțele.

Horoscop 20 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Se poate să vă fixați un obiectiv cu bătaie lungă și poate îl luați și în discuție cu cei apropiați, ca să primiți și girul lor. Poate vă luați inima-n dinți și faceți voi primul pas spre o relație care are toate șansele să înflorească.

Horoscop 20 decembrie 2025 – CAPRICORN

E o energie cu care puteți face multe lucruri pe care până acum nu ați avut curajul să le demarați și se anunță succes – poate plecați într-o excursie. Se poate să pregătiți un anunț de logodnă, căsătorie, să legalizați, în curând, relația.

Horoscop 20 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

O să vă alăturați unui grup ca să vă bucurați de șansa de a face niște lucruri utile pentru cei pe care îi apreciați, care merită, și o să vă felicitați că aveți această disponibilitate. Îi puteți scoate la un spectacol pe ai voștri și să vă delectați cu lucruri care sunt pe placul vostru, ca să fiți cu toții fericiți.

Horoscop 20 decembrie 2025 – PEȘTI

O să ajungeți pe la niște evenimente care vor puncta și contribuția voastră la diverse proiecte care s-au bucurat de succes și o să vi se umple inima de bucurie. O să fiți cooptați într-o activitate care să aducă beneficii unor apropiați care se află într-un impas.

Horoscop 20 decembrie 2025 – BERBEC

V-ați putea repezi la rude, la prieteni, ca să stabiliți unde veți petrece sărbătorile sau, tocmai pentru că o să plecați în afară, vreți să vă întâlniți, că vă e dor. Poate vi se propune o colaborare, stând așa, în jurul unei cafele, și o să aveți timp până în ianuarie să vă dați acceptul.

Horoscop 20 decembrie 2025 – TAUR

Poate vă întoarceți buzunarele pe dos ca să ieșiți cu ai voștri la masă în oraș, poate e și o ocazie specială și o să faceți cinste. Poate vă iau prietenii pe sus să o porniți la drum, să vă duceți într-o vizită prin țară, să vă deconectați.

Horoscop 20 decembrie 2025 – GEMENI

Se poate să fie un moment decisiv pentru voi și să vă gândiți serios dacă veți legaliza relația de cuplu și dacă vă doriți copii. E posibil să faceți cunoștință cu cineva care vi s-ar potrivi ca fel de a fi, să construiți pas cu pas o relație.

Horoscop 20 decembrie 2025 – RAC

Poate vi se face o mărturisire, poate fi și o declarație de dragoste și să vi se schimbe toată viața în bine, pentru că e anul vostru special. Poate vă hotărâți dintr-odată s-o porniți la drum și să vă întoarceți până diseară, dacă mâine aveți un program bătut în cuie.

Horoscop 20 decembrie 2025 – LEU

Se poate să fi lăsat curățenia generală pentru mare parte din ziua de azi, iar mai spre seară poate ieșiți la o plimbare cu prietenii, dacă n-o să fiți prea obosiți. O să luați în discuție programul zilelor de sărbătoare ca să vă asigurați că și cei cu care veți fi împreună sunt la fel de hotărâți și nu s-au răzgândit.

Horoscop 20 decembrie 2025 – FECIOARĂ

Pe voi poate vă ajută cineva la treburile casnice, poate faceți comandă online pentru aprovizionare și o să vă menajați un pic, că o fi oboseala mare și aveți nevoie de puțină odihnă. Se poate să vă faceți drum pe la niște prieteni care sărbătoresc ceva și să vă întoarceți acasă cu o altă stare de spirit.

Horoscop 20 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Vă dați întâlnire cu colegii, cu prietenii, poate e un eveniment cu decernare de premii, cadouri; oricum, vă faceți program comun ca să împărtășiți reușitele de peste an. E posibil să plecați de azi dacă sărbătoriți Crăciunul în alt colț de țară, la rude sau la prieteni, ca să aveți timp de pregătiri.

Horoscop 20 decembrie 2025 – SCORPION

O să primiți niște bani, o să și cheltuiți, că nu se poate fără, și o să vă puneți la adăpost, să aveți aprovizionarea făcută pentru Crăciun și Anul Nou. Poate vă caută cineva care vrea să aveți o colaborare și o să vă gândiți serios dacă da sau nu.

