Focar de pestă porcină în Mehedinți. Peste 1.500 de porci sunt sacrificați la o fermă din Devesel

Stiri actuale
20-12-2025 | 08:13
×
Codul embed a fost copiat

Peste 1500 de porci de la o fermă din județul Mehedinți sunt sacrificați în aceste zile - însă nu pentru sărbători, ci din cauza unui nou focar de pestă porcină.

autor
Gigi Ciuncanu

La doar câteva zile de la apariția primelor cazuri, au murit nu mai puțin de 150 de animale.

Primele suspiciuni de pestă porcină de la ferma din localitatea Devesel au fost raportate la începutul săptămânii. Analizele au confirmat prezența bolii.

Adriana Ganea, reprezentant DSVSA Mehedinți: „S-a început uciderea animalelor în vederea ecarisării teritoriului, cu speranța că în maxim 72 de ore vom încheia această acțiune.

Fabian Drocan, primar comuna Devesel: „Se sacrifică undeva în jur de 1500 de capete porcine adulte. E un necaz, în primul rând pentru producătorul respectiv și în al doilea rând pentru comunitate.

Pe lângă halele unde sunt crescute animalele, ferma are un abator și mai multe magazine, unde se vând produsele din carne.

Citește și
Porci
Opt mistreți cu suspiciuni de pestă porcină africană au fost descoperiți lângă Barcelona. Exporturile Spaniei, în pericol

Adriana Ganea, reprezentant DSVSA Mehedinți: „Unitatea de abatorizare a fost închisă, a fost supusă controlului și restricțiilor pe zona de protecție de 3 kilometri, iar magazinele unității și unitatea de procesare din Severin este în continuare funcțională.

Atenția autorităților se îndreaptă acum spre cei care vând sau cumpără porci în zonă.

Alin Isuf, prefectul județului Mehedinți: „Este o atenție deosebită pe monitorizarea transportului de suine și pe monitorizarea chiar la nivelul locuințelor a persoanelor fizice care dețin astfel de animale.

Adriana Ganea, reprezentant DSVSA Mehedinți: „Mare grijă că în această perioadă sunt vânători la mistreț, mistrețul este purtător de boală.”

Autoritățile dau asigurări că proprietarul fermei va primi despăgubiri pentru porcii sacrificați în aceste zile.

Sursa: Pro TV

Etichete: mehedinti, pesta porcina,

Dată publicare: 20-12-2025 07:47

