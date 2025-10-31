Polițiști amenințați cu topoare, după ce le-au cerut unor bărbați să dea muzica mai încet, în Neamț. Ce a urmat

31-10-2025 | 11:58
Doi bărbați din Neamț au amenințat polițiști cu topoarele după ce li s-a cerut să dea muzica mai încet. Un agent a tras un foc de avertisment, iar agresorii au fost reținuți 24 de ore.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ au anunţat că, joi, în jurul orei 22.00, poliţiştii au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie, din Buruieneşti, cu privire la faptul că, vecinii săi tulbură liniştea publică prin muzică la intensitate ridicată.

”Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, moment în care, doi bărbaţi, de 25, respectiv 49 de ani, au manifestat un comportament agresiv faţă de poliţişti, ameniţându-i cu acte de violenţă, folosind două unelte de tip topor. În contextul în care bărbaţii au refuzat să se conformeze somaţiilor legale şi au continuat comportamentul violent, unul dintre poliţişti a făcut uz de armamentul din dotare, trâgând un foc de avertisment în plan vertical”, au afirmat poliţiştii.

Bărbaţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Procurorii de pe lângă Judecătoria Roman continuă cercetările în acest caz.

Bucureștiul devine capitala roboților. Peste 1.200 de mașinării se bat în ring în cea mai mare competiție din Europa

Sursa: News.ro

