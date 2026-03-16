În urma informațiilor apărute în spațiul public, Inspectoratul Județean de Poliție a transmis că femeia ajunsese în atenția corpului de control intern încă din septembrie, anul trecut.

Polițista, o tânără de 32 de ani, a fost angajată în ianuarie 2025 la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, pe un post în cadrul Serviciului Cazier Judiciar.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, deși aceasta avea avizul Direcției Generale de Protecție Internă, care îi permitea accesul la informații clasificate, la o a doua verificare, au aparut suspiciuni cu privire la faptul că aceasta ar fi facut videochat. Iar printre altele, au fost găsite și sume virate de persoane din străinătate, care ar fi fost plata pentru activitățile prestate.

Astfel că, în septembrie anul trecut, a început și o cercetare disciplinară, ea fiind suspendată din funcție, asa cum prevăd procedurile în cazul unor verificări interne.

Potrivit informațiilor transmise de instituție, ancheta s-ar fi încheiat, însă până acum nu a fost luată nicio decizie. Dacă vor exista probe care vor confirma suspiciunile, polițista riscă sancțiuni severe, inclusiv pierderea locului de muncă. Și asta pentru că faptele ei ar afecta direct imaginea Poliției Române.