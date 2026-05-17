OMS a precizat că focarul din provincia Ituri, din estul RD Congo, care a înregistrat aproximativ 246 de cazuri suspecte și 80 de decese raportate, nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat o pandemie. Totuși, OMS a avertizat că acesta ar putea deveni „un focar mult mai mare” decât ceea ce este detectat și raportat în prezent, existând un risc semnificativ de răspândire locală și regională.

Simptomele infecției

Actuala tulpină de Ebola este cauzată de virusul Bundibugyo, a precizat agenția, pentru care nu există medicamente sau vaccinuri aprobate, scrie BBC.

Simptomele timpurii includ febră, dureri musculare, oboseală, dureri de cap și dureri în gât, urmate de vărsături, diaree, erupții cutanate și sângerări. OMS a anunțat că există în prezent opt cazuri confirmate în laborator, precum și alte cazuri suspecte și decese în trei zone sanitare, inclusiv Bunia — capitala provinciei Ituri — și orașele miniere de aur Mongwalu și Rwampara.

Un caz a fost confirmat și în capitala Kinshasa, la un pacient care ar fi călătorit din Ituri.

OMS a mai precizat că virusul s-a extins și în afara RD Congo, fiind raportate două cazuri confirmate în Uganda. Autoritățile ugandeze au declarat că un bărbat de 59 de ani, decedat joi, a fost testat pozitiv.

Autoritățile din Uganda au transmis că pacientul decedat era cetățean congolez, iar corpul acestuia a fost deja returnat în RD Congo. De asemenea, un laborator a confirmat un caz de Ebola în orașul estic Goma, aflat în prezent sub controlul rebelilor M23, potrivit agenției AFP.

OMS a subliniat că situația de securitate și criza umanitară din RD Congo, combinate cu mobilitatea ridicată a populației, localizarea urbană a zonelor afectate și numărul mare de clinici informale, cresc riscul de răspândire.

Țările considerate un risc

Țările aflate la granița cu RD Congo sunt considerate cu risc ridicat din cauza comerțului și a deplasărilor.

OMS a recomandat ca RD Congo și Uganda să creeze centre de operațiuni de urgență pentru monitorizare, urmărirea contacților și implementarea măsurilor de prevenire a infecțiilor.

Pentru a limita răspândirea, agenția a precizat că persoanele confirmate trebuie izolate imediat și tratate până când două teste specifice pentru virusul Bundibugyo, efectuate la cel puțin 48 de ore distanță, ies negative.

Pentru țările vecine zonelor afectate, guvernele ar trebui să intensifice supravegherea și raportarea cazurilor. OMS a adăugat că țările din afara regiunii afectate nu ar trebui să închidă granițele și nici să restricționeze comerțul și călătoriile, deoarece „astfel de măsuri sunt de obicei luate din teamă și nu au fundament științific”.

Directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că există în prezent „incertitudini semnificative privind numărul real al persoanelor infectate și extinderea geografică a focarului”.

Ebola a fost descoperită pentru prima dată în 1976 în ceea ce este astăzi RD Congo și se consideră că a fost transmisă de la lilieci. Acesta este al 17-lea focar al bolii în țară.