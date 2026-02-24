Propunerea a venit după ce preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a anunţat că va discuta cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deşeurilor din Bucureşti în judeţ.

"Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desfiinţa prin unirea cu Bucureştiul. Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. Dar pe tema corectă: asimilarea Ilfovului în Bucureşti şi crearea unui singur Bucureşti, cu o administraţie unică pentru tot arealul metropolitan", a scris Vlad Gheorghe, marţi, pe Facebook.

El a menţionat că susţine propunerea consiliului judeţean de a nu se mai emite autorizaţii de construire în Ilfov. Vlad Gheorghe a pledat, în schimb, pentru un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureştiul metropolitan.

"Problema nu e că se opresc autorizaţiile, ci că ele sunt emise astăzi haotic, fără coordonare reală şi cu mari interese imobiliare. Soluţia este un sistem electronic centralizat de autorizare pentru tot Bucureştiul metropolitan, cu reguli unice, coordonare şi mai ales transparenţă. Un referendum pe aceste teme - unirea administrativă şi emiterea coordonată a autorizaţiilor de construire - ar fi extrem de util", a transmis consilierul onorific al premierului.

Potrivit acestuia, desfiinţarea Consiliului Judeţean Ilfov ar aduce economii "semnificative", iar banii ar putea fi utilizaţi pentru asfaltarea străzilor şi deszăpezirea lor.

Președintele CJ Ilfov: ”Depășim un milion de locuitori”

"Extinderea Bucureştiului ar desfiinţa şi multe organisme inutile care există azi ca asocieri între Bucureşti şi Ilfov, fiecare cu bugetul şi birocraţia sa proprie. Şi, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care ameninţă astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureştiului dacă nu li se satisfac pretenţiile financiare", a susţinut Vlad Gheorghe.

Preşedintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, a cerut ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului Bucureşti să fie repartizat judeţului.

El a menţionat că, săptămâna aceasta, se va întâlni cu primarii din Ilfov pe tema unui referendum privind depozitarea deşeurilor din Bucureşti în Ilfov, dar şi că ia în calcul măsura de a sista eliberarea autorizaţiilor de construire în judeţ până când relaţia Bucureşti - Ilfov se aşază "corect" financiar şi administrativ.

"În acte, în Ilfov, suntem 540.000. În realitate, depăşim un milion de locuitori. Oameni care au nevoie de drumuri, şcoli, spitale, apă şi canal, transport public şi servicii sociale. Şi mai e un adevăr pe care nu-l putem cosmetiza: Multe companii operează efectiv în Ilfov, dar au sediile în Bucureşti, iar banii se contabilizează acolo. Aproape 130.000 de ilfoveni (care locuiesc oficial aici) plătesc impozit pe venit în Bucureşti. Vorbim de 1,2 miliarde lei. Dacă ne raportăm la numărul real de locuitori, suma este, realist, mult mai mare, apropiindu-se de 3 miliarde lei", a scris Thuma, duminică, pe Facebook.