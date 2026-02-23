Situația diferă de la caz la caz, spun cei din domeniul asigurărilor, care confirmă că le va fi greu să obțină despăgubiri celor care nu au o poliță facultativă. Majoritatea trebuie să se judece cu primăriile. Lucrurile stau la fel și în cazul celor care și-au stricat autoturismele în craterele apărute în asfalt.

Pe A1, în apropiere de Pitești, un șofer de TIR a spart baia de ulei a autotrenului, după ce a lovit o bucată de metal ridicată dintr-o traversă de dilatație de pe carosabil. Proprietarul TIR-ului spune că pagubele s-ar putea ridica la 35.000 de euro, dacă și motorul a fost afectat.

Străzi afectate în București

În Capitală, zăpada, sarea și temperaturile oscilante au măcinat asfaltul, iar străzile arată ca după bombardament.

Șofer: „E scumpă o groapă d-asta, dar sperăm să se repare cât mai repede, că banii pe care îi dăm pe reparații la mașini sunt mai mulți decât dacă ar repara gropile.”

Șofer: „Multe și urâte.”

Reporter: „Ai lovit vreuna?”

Șofer: „Sigur 100%, dar eu am mașină veche, nu contează.”

Șoferii care își strică mașinile în gropi pot primi daune doar dacă au asigurare CASCO. În lipsa unei astfel de polițe, sunt nevoiți să dea în judecată administratorul drumului. Lucru valabil și în cazul în care le-a căzut un copac pe autoturism.

Cum acționează primăriile și asociațiile

Corespondent Știrile PRO TV: „Cea mai frecventă situație este aceea în care un copac aflat pe domeniul public se prăbușește peste o mașină parcată pe un loc administrat de primărie. Deși astfel de incidente se repetă aproape de fiecare dată când apar furtuni sau ninsori abundente, în lipsa unei polițe CASCO, singura soluție pentru recuperarea prejudiciului este să dați primăria în judecată.”

Dacă arborele provine dintr-o curte privată, atunci răspunderea revine proprietarului terenului. Doar săptămâna trecută, în București și în Ilfov, în jur de 600 de mașini au fost avariate.

Sublocotenent Ștefan Eduard, purtător de cuvânt ISU B-IF: „Este obligația lor ca proprietari sau ca administratori de a curăța țurțurii de la streșini sau de la jgheaburi, iar în cazul în care nu pot face acest lucru în siguranță, pot apela la numărul unic 112 pentru a solicita sprijinul pompierilor. Au fost peste 1000 de intervenții gestionate de către noi, vorbim aici de aprox. 950 copaci căzuți pe mașini, căi rutiere sau pe locuințe.”

Pericolul zăpezii și gheții de pe acoperișuri

Și bucățile de zăpadă sau de gheață pot provoca pagube serioase sau chiar pot pune în pericol viețile trecătorilor. În acest caz, răspunzători sunt proprietarii clădirii sau, după caz, cei din asociația de proprietari.

Alina Bărbulescu, reprezentant UNSAR: „În practică, aceste procese pot fi de lungă durată. Chiar dacă vorbim despre un copac căzut sau de bucăți de zăpadă sau gheață căzute de pe acoperișuri, sau dacă mașina e avariată de un fenomen meteorologic, polița CASCO chiar acoperă aceste reparații, indiferent cine e responsabil.”

În primele 9 luni ale anului trecut, cea mai mare despăgubire plătită pentru o locuință afectată de zăpadă a fost de 125.000 de euro. La fel de adevărat este că proprietarul avea o poliță facultativă, nu doar pe cea obligatorie.