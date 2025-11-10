Polițist din Neamț, prins în flagrant de DNA: a cerut 15.000 de euro pentru a „aranja” dosare penale

10-11-2025 | 11:49
Percheziții mamut în Suceva. Procurorii fac verificări la spitalul din Rădăuți și IPJ într-un caz de corupție
Un poliţist din judeţul Neamţ a fost trimis în judecată de procurorii DNA Bacău după ce ar fi cerut aproximativ 15.000 de euro de la concubinul unei femei pe care a prins-o când conducea fără permis, pretinzând că îi poate influenţa pe anchetatori. 

autor
Vlad Dobrea

Bărbatul i-a dat poliţistului echivalentul a circa 13.000 de euro, dar ulterior, când el a devenit inculpat într-un dosar penal, agentul i-a cerut încă 15.000 de euro, pentru a-l ajuta şi pe el să obţină o soluţie favorabilă. Poliţistul a fost prins în flagrant când primea suma cerută, fiind apoi arestat preventiv.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Sergiu Vasile Vieru, agent de poliţie în cadrul Secţiei de Poliţie Crăcăoani - I.P.J. Neamţ, pentru două infracţiuni de trafic de influenţă.

DNA arată, într-un comunicat de presă transmis luni, că, în 7 martie, Vieru a prins o persoană care conducea un autovehicul în localitatea Bălţăteşti, judeţul Neamţ, fără a avea permis de conducere. Prin urmare, în evidenţele Secţiei de Poliţie Crăcăoani din cadrul IPJ Neamţ a fost înregistrată o cauză penală având ca obiect această infracţiune.

”Ulterior, în perioada sfârşitului lunii martie - luna aprilie 2025, inculpatul Vieru Sergiu Vasile i-ar fi pretins concubinului persoanei cercetate pentru conducere fără permis suma totală de aproximativ 15.000 de euro, pentru a-şi exercita pretinsa influenţă asupra organului de cercetare penală ce instrumenta cauza respectivă, dar şi asupra procurorului de caz şi a superiorului acestuia, ambii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, cu promisiunea că va asigura soluţionarea cauzei fără trimiterea în judecată a făptuitoarei”, susţin procurorii.

În aceeaşi perioadă, cu prilejul a două întâlniri, el ar fi primit de la concubinul femeii, în scopul precizat, sumele de 25.000 de lei (echivalentul a aprox. 5.000 de euro), respectiv 40.000 de lei (echivalentul a aproximativ 8.000 de euro), ultimul refuzând predarea ultimei tranşe solicitate, de 2.000 de euro.

În 24 septembrie, în contextul în care cumpărătorul de influenţă devenise inculpat într-un dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, în cadrul unor discuţii purtate cu primul la domiciliul acestuia, Vieru i-ar fi pretins suma de aproximativ 15.000 de euro, în vederea exercitării influenţei asupra organului de urmărire penală care instrumentează cauza penală respectivă, cu promisiunea că acesta nu va fi supus unei măsuri preventive privative de libertate, respectiv că va determina o soluţie favorabilă care să nu presupună trimiterea în judecată.

În 25 septembrie, cu prilejul unei întâlniri în oraşul Târgu Neamţ, agentul de poliţie Vieru Sergiu Vasile a primit de la acea persoană, în scopul precizat, sumele de 9.000 de euro şi 5.200 de lire sterline (în total echivalentul a aproximativ 14.950 euro), fiind constatată infracţiunea flagrantă.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamţ cu propunerea de a se menţine măsura preventivă dispusă în cauză.

