Poliția Română, după ce a capturat bancnote false de aproape 1 miliard de euro: ”Am văzut glumele despre banii de film”

11-10-2025 | 08:09
bani falsi, euro fals
Politia Română

Reprezentanții Poliției Române au venit cu noi precizări, vineri seara, după ce anunțul său că a ”identificat” colete cu bancnote contrafăcute care depășeau 960 de milioane de euro a provocat ironii pe rețelele sociale.  

autor
Cristian Matei

Polițiștii spun că au văzut ”comentariile și glumele”, că bancnotele pe care le-au capturat ar fi, de fapt, „bani de film”, folosiți în cinematografie, la recuzita scenelor de filmare, însă afirmă că ”cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film - ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real”.

Poliția Română prezintă chiar și un exemplu concret în acest sens, un adolescent de 16 ani dintr-o comună din județul Olt, care a plasat 20 de bancnote de 50 € ”cu inscripții suplimentare (PROP COPY), la o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei.”

Iar după ce au verificat două magazine din municipiul Slatina, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 USD, cu o valoare nominală de 115.000 USD și 1.597 de bancnote din cupiurile 500€, 200€, 100€ și 50€, cu o valoare nominală de 274.400€.

Mesajul complet al Poliției Române:

”Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”. 
E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real. 

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.
De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o. 

Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența.

P.S.: Așteptați finalul 

#Prevenire #Siguranță #MaiBinePrevenițiDecâtPăcăliți

Exemplu caz - înșelăciune cu bancnote false (inscripția PROP COPY)

La data de 07.09.2025, polițiștii specializați în combaterea criminalității din Olt au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Coteana, județul Olt, un minor, în vârstă de 16 ani, a plasat 20 de bancnote din cupiura de 50 € cu inscripții suplimentare (PROP COPY), la o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei.

A fost identificat plasatorul, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat bancnotele false de la un magazin, din municipiul Slatina.

În contextul verificării a 2 magazine, ce funcționează în municipiul Slatina, județul Olt, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 USD, cu o valoare nominală de 115.000 USD și 1.597 de bancnote din cupiurile 500€, 200€, 100€ și 50€, cu o valoare nominală de 274.400€”.

Etichete: bani falsi, politia romana, bancnote,

Dată publicare: 11-10-2025 07:56

