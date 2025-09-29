Poliţia a deschis dosar penal după incidentul cu o dronă civilă în spaţiul aerian al Aeroportului Otopeni

29-09-2025 | 16:09
terminal Aeroportul Otopeni

Poliţiştii au deschis un dosar penal în urma incidentului în care a fost implicată o dronă civilă, în spaţiul aerian de la Aeroportul ”Henri Coandă, şi colaborează cu autorităţile pentru identificarea operatorului dronei.

Mihaela Ivăncică

”La data de 28.09.2025, pilotul unei aeronave a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian. În cauză, poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene Henri Coandă au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de «Operarea unei aeronave într-o zonă interzisă, instituită şi publicată conform reglementărilor specifice» prevăzută de Codul Aerian”, a anunţat, luni după-amiază, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că autorităţile cu atribuţii în domeniu caută să stabilească cu exactitate situaţia de fapt şi să-l identifice pe operatorul dronei.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă că duminică, la ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a Aeroportului Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti a raportat controlorilor de trafic aerian prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în spaţiul aerian din apropierea pistei.

Aeronava a aterizat în siguranţă. Ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de aşteptare. Ulterior, după evaluarea situaţiei, operaţiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente.

Sursa: News.ro

dosar penal, drona, Aeroportul Otopeni

