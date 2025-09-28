Dronă semnalată la Aeroportul Otopeni: aterizările, suspendate temporar. Incident investigat de autorități

Un incident grav de securitate aeriană a avut loc duminică, 28 septembrie 2025, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București.

La ora 14:26, echipajul unei aeronave aflate în faza de apropiere pentru aterizare pe pista 08R a raportat prezența unei drone civile de mici dimensiuni în apropierea pistei.

Măsuri imediate: aterizările, suspendate temporar

Aeronava a reușit să aterizeze în siguranță, însă, conform procedurilor ROMATSA și CNAB, aterizările au fost suspendate temporar ca măsură preventivă. Avioanele aflate în zonă au fost redirecționate către puncte de așteptare.

După evaluarea situației, traficul aerian a fost reluat pe cealaltă pistă a aeroportului, fără alte incidente.

Riscurile utilizării dronelor lângă aeroporturi

Autoritățile atrag atenția că operarea dronelor în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă și constituie un risc major pentru siguranța zborurilor. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă o faptă penală și se sancționează conform legii.

„Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a tuturor participanților la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută”, se arată în comunicatul oficial.

